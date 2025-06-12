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Україна – Данія: де дивитися гру молодіжного чемпіонату Європи з футболу

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Україна – Данія: де дивитися гру молодіжного чемпіонату Європи з футболу
Поєдинки фінальної частини чемпіонату Європи-2025 (U-21) за участю України транслюватимуть наживо Megogo та Суспільне

Сьогоднішня зустріч України із Данією розпочнеться о 19:00 за київським часом

Сьогодні, 12 червня, у Словаччині розпочинається фінальний турнір Євро-2025 (U-21), в якому візьме участь і молодіжна збірна України. Для неї це буде четвертий такий форум. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на УАФ.

Нагадаємо, команда Унаї Мельгоси працювала в Іспанії і встигла провести два спаринги, проти «Мурсії» U-21 (4:0) та Іспанії U-21 (1:0), після чого українці перебралися до Словаччини, де зіграють три поєдинки групового етапу фінального турніру Євро-2025 (U-21): два у Пряшеві – із Данією (12-го) та Нідерландами (18-го), один у Кошицях – із Фінляндією (15-го). 

Сьогоднішня зустріч із Данією розпочнеться о 19:00 за київським часом. 

Поєдинки фінальної частини чемпіонату Європи-2025 (U-21) за участю молодіжної збірної України транслюватимуть наживо медіасервіс Megogo та Суспільне.

Megogo, що виграв тендер на трансляцію матчів Євро-2025 (U-21) в Україні, покаже всі матчі турніру на власній OTT-платформі. Ігри збірної України, а також окремі поєдинки за участю інших молодіжних команд, транслюватиме безкоштовний телеканал «Megogo Спорт» – у цифровому ефірі (Т2) та кабельних мережах.

Суспільне Мовлення покаже частину поєдинків турніру. Зокрема, на телеканалі «Перший» та на сайті Суспільне Спорт транслюватимуться всі три матчі молодіжної збірної України на груповому етапі, а також два чвертьфінали, півфінали та фінал.

Перед кожним поєдинком збірної України та після нього на Суспільному працюватиме спеціальна студія.

Додамо, що з кожної групи до чвертьфіналу вийдуть по два найкращі колективи. За рівної кількості очок передусім братимуть до уваги показники в особистих зустрічах (очки, різниця м'ячів, кількість забитих м'ячів), потім – загальні різницю й кількість забитих м'ячів, дисциплінарні бали та рейтинг збірної. Якщо дві команди матимуть однакову кількість очок та однакову різницю м'ячів і претендуватимуть на вихід до плей-оф, у разі нічиєї в їхньому очному поєдинку в третьому турі пробиватиметься серія пенальті. 

«Для нас був дуже важливим той шлях, який ми пройшли, щоб потрапити на ці змагання. Необхідно, щоб ми вірили у свої сили, у наш спосіб досягати мети. Для мене це частина майбутнього успіху. Ми потрапили сюди, щоб зіграти проти класних команд із якісними виконавцями. Результат, звичайно, має значення, але дуже важливо, як гравці впораються, коли зіткнуться з потужними суперниками», – зазначив напередодні головний тренер молодіжної збірної України Унаї Мельгоса.

Заявка молодіжної збірної України на Євро-2025 (U-21)

Воротарі: 1. Руслан Нещерет («Динамо» Київ), 12. Георгій Єрмаков («Олександрія»), 23. Владислав Крапивцов («Жирона», Іспанія).

Захисники: 2. Костянтин Вівчаренко, 4. Тарас Михавко (обидва – «Динамо» Київ), 3. Ілля Крупський («Ворскла» Полтава), 5. Артем Смоляков («Лос-Анджелес», США), 13. Володимир Салюк («Металіст 1925» Харків), 14. Едуард Козік («Колос» Ковалівка), 15. Віталій Роман («Рух» Львів), 16. Арсеній Батагов («Трабзонспор», Туреччина).

Півзахисники: 6. Володимир Бражко, 9. Назар Волошин, 21. Максим Брагару, 22. Валентин Рубчинський (усі – «Динамо» Київ), 7. Ілля Квасниця, 8. Олег Очеретько (обидва – «Карпати» Львів), 17. Єгор Ярмолюк («Брентфорд», Англія), 18. Олександр Яцик («Зоря» Луганськ), 19. Антон Царенко («Лехія», Польща), 20. Владислав Велетень («Колос» Ковалівка).

Нападники: 10. Богдан В'юнник («Лехія», Польща), 11. Владислав Ванат («Динамо» Київ).

Нагадаємо, збірна України здобула перемогу над командою Нової Зеландії з рахунком 2:1 у рамках міжнародного турніру Canadian Shield.  Матч відбувся на стадіоні BMO Field і став другим поєдинком для обох команд у рамках турніру. Перший тайм пройшов у рівній боротьбі й завершився без забитих м’ячів. У другій половині гри події розвивалися динамічніше. На 54-й хвилині Олексій Гуцуляк відкрив рахунок, вдало реалізувавши момент у штрафному майданчику суперника. Проте вже за п’ять хвилин новозеландець Марко Стаменич зрівняв рахунок. Вирішальний гол на 75-й хвилині забив Олександр Зінченко. Він і приніс Україні першу перемогу на турнірі після поразки від Канади (2:4) у попередньому матчі.

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ

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