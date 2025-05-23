Мессі назвав свій улюблений гол у кар'єрі

Мессі: Удар головою у фіналі Ліги чемпіонів проти «Манчестер Юнайтед» завжди був моїм найулюбленішим

Ліонель Мессі обрав улюблений гол у своїй кар'єрі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на офіційний сайт клубу «Інтер Майамі».

«Я забив багато голів, які могли б бути ще красивішими та ціннішими, але удар головою у фіналі Ліги чемпіонів проти «Манчестер Юнайтед» завжди був моїм найулюбленішим», – сказав аргентинець.

Гол «Манчестер Юнайтед» Мессі забив у 2009 році, будучи гравцем «Барселони». Каталонський клуб тоді виграв Лігу чемпіонів, перемігши у фіналі з рахунком 2:0.

The Goal of Rome. A masterpiece from an unparalleled career by Leo Messi. Now, @refikanadol will turn it into one of the most iconic pieces in the history of art. All to support the IMCF Foundation and its charitable causes.



El Gol de Roma. Una obra maestra de una carrera… pic.twitter.com/uRJxB3YRUh — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) May 22, 2025

Художник Рефік Анадол за допомогою штучного інтелекту «перетворить гол Мессі на витвір мистецтва», який буде продано на аукціоні Christie's.

Картину продемонструють публіці 11 червня, торги відбудуться з 15 по 22 червня.

Виручені від продажу кошти будуть передані кільком некомерційним організаціям та підуть на благодійність.

Нагадаємо, «Парі Сен-Жермен» вийшов до фіналу Ліги чемпіонів УЄФА, ставши другим фіналістом турніру.

У повторному півфінальному поєдинку, що відбувся на стадіоні «Парк де Пренс» у Парижі, команда Луїса Енріке впевнено здолала лондонський «Арсенал».

Нагадаємо, що перша гра, яка відбулася тиждень тому в столиці Великої Британії, завершилася перемогою ПСЖ з рахунком 1:0. Тож у матчі-відповіді саме «Арсенал» мав діяти агресивніше. Однак забити першими вдалося господарям поля – у середині першого тайму після розіграшу стандарту Фабіан Руїс ефектно пробив під стійку, відкривши рахунок – 1:0.

Попри численні атаки з боку англійського клубу у другому таймі, знову результативною була атака парижан – на 72-й хвилині Ашраф Хакімі подвоїв перевагу ПСЖ – 2:0.

Невдовзі Букайо Сака зумів забити у відповідь, скоротивши загальний рахунок двоматчевого протистояння, але цього виявилося недостатньо – матч завершився з рахунком 2:1 на користь французького клубу.

Раніше ми писали, що міланський «Інтер» став першим фіналістом Ліги чемпіонів, здолавши «Барселону» у драматичному матчі-відповіді з рахунком 4:3 після екстратайму.

Після результативної нічиєї 3:3 в першому поєдинку команди вийшли на поле в Мілані з однаковими шансами на вихід у фінал. Уже до перерви «Інтер» вів 2:0: спочатку Дензел Дюмфріс асистував Лаутаро Мартінесу, а наприкінці тайму Хакан Чалханоглу реалізував пенальті, призначений після перегляду VAR за фол Пау Кубарсі на Мартінесі.

Втім, у другому таймі каталонці зуміли відігратися. На 54-й хвилині Ерік Гарсія влучно пробив у дев'ятку, а вже через шість хвилин Дані Ольмо зрівняв рахунок після передачі Херарда Мартіна. На 87-й хвилині Рафінья вивів «Барсу» вперед – 3:2. Однак на третій компенсованій хвилині Франческо Ачербі після прострілу Дюмфріса відновив паритет – 3:3, перевівши гру в додатковий час.

У першому екстратаймі переможний м’яч за «Інтер» забив Давіде Фраттезі, скориставшись помилками оборони суперника. Команда Сімоне Індзагі втримала перевагу й вийшла до фіналу Ліги чемпіонів вдруге за останні три сезони.

Таким чином, у фіналі Ліги чемпіонів ПСЖ зустрінеться з міланським «Інтером». Вирішальний матч турніру пройде 31 травня на «Альянц Арені» в Мюнхені.