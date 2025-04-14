Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Україна стартувала з поразки на жіночому чемпіонаті світу з хокею

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
google social img telegram social img facebook social img
Україна стартувала з поразки на жіночому чемпіонаті світу з хокею
Свій наступний поєдинок Україна зіграє з Туреччиною

Україна вперше за п'ять років виступає у дивізіоні ІІВ жіночого чемпіонату світу з хокею

Жіноча збірна України з хокею стартувала на чемпіонаті світу-2025. У першому турі українки програли господаркам змагань Новій Зеландії – 3:4. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Суспільне Спорт».

Україна вперше за п'ять років виступає у дивізіоні ІІВ жіночого чемпіонату світу з хокею. Туди українки пробилися завдяки тогорічній перемозі у дивізіоні ІІІА, де виграли чотири з п'яти матчів.

Попри поразку у першому турі, українки змогли набрати перше очко на чемпіонаті світу. «Синьо-жовті» перевели зустріч в овертайм, завдяки чому позбавили господарок турніру максимального результату.

Після завершення матчу головний тренер жіночої збірної України Євген Аліпов дав коментар, в якому оцінив гру та старт його команди на турнірі. Передусім, тренер відзначив швидкості, які продемонстрували хокеїстки Нової Зеландії, що суттєво відрізнялося від виступів у дивізіоні ІІІА.

«На такому рівні у нас це [перша гра]. Була товариська зустріч з Новою Зеландією, вона показала, що більше швидкості [у команд цього рівня]. А ця гра показала зовсім інші швидкості, до них треба [звикнути]. По ходу матчу було видно, що ми почали чіплятися і не просто дивилися, як грають суперниці, але й нав'язували свою гру. У деяких моментах, особливо у другий період, контролювали гру. Що зіграло свою роль? У суперниць більше досвіду, досвідченіші гравчині. У нас ще молода команда, десь не вистачило досвіду. Не скажу, що ми припустилися грубих помилок – просто суперниці в деяких моментах нас дотиснули. Другий гол на останніх секундах, якого могли уникнути, в овертаймі не вистачило. Наприкінці мали більшість 5 на 4, тут треба було гол забити, чи на початку овертайму. Але як буває у спорті: не забиваєш ти – забивають тобі», – сказав Аліпов.

Наступним суперником України стане Туреччина. За словами Аліпова, у грі проти туркень команда налаштована на переможний результат.

«Не скажу, що ми її знаємо. Бачили, як вони грали з Австралією, третій період. У команди є гравчині, які можуть забити гол, обіграти. У них непогана воротарка [Ерва Канат]: проти Австралії вони [отримали у свої ворота] 49 кидків, але програли всього 0:2. Буде нелегка гра. Розберемо гру, що робили неправильно, щоб зробити висновки. Нам потрібна перемога і будемо все робити, щоб обіграти збірну Туреччини», – заявив Аліпов

Щодо ключового матчу на чемпіонаті світу, Аліпов запевнив: таких ігор його команда на турнірі не матиме. Хоча й виділив одразу трьох претенденток на підвищення у класі:

«Тут немає прохідних матчів, кожна гра – іноді візуально здається, що хтось краще чи гірше. Але Туреччина — в обороні сиділа-сиділа, але одного разу може обіграти гравчинь і забити гол, а потім треба знову мучитися, пробивати захист. Для нас прохідних матчів нема Є три фаворитки: Нова Зеландія, Австралія та Бельгія, є команди [трішки нижчого рівня]. Треба виходити і з кожною командою воювати, багато сил прикласти, щоб перемогти».

Розклад матчів України на жіночому чемпіонаті світу з хокею

  • Вівторок, 15 квітня, 07:30. Туреччина – Україна
  • Четвер, 17 квітня, 07:30. Австралія – Україна
  • Субота, 19 квітня, 07:30. Україна – Бельгія
  • Неділя, 20 квітня, 04:00. Гонконг — Україна

Нагадаємо, «Кременчук» став чемпіоном України з хокею.

Теги: хокей чемпіонат світу

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Мередіт Годро: 1 квітня у мене народилася третя дитина! Ще один хлопчик. Картер Майкл Годро – таке ж друге ім'я, як у його тата
Вдова трагічно загиблого гравця НХЛ повідомила про народження третьої дитини
8 квiтня, 21:17
Овечкін є засновником руху PutinTeam, який було створено для підтримки російського диктатора
«Сподіваюсь, Овечкіну відірве ноги». Український хокеїст зробив жорстку заяву
4 квiтня, 17:57
У ФІФА обговорюють можливість разового розширення чемпіонату світу 2030 року з 48 до 64 команд на честь століття турніру
Збільшення кількості команд на чемпіонаті світу: з'явився коментар президента УЄФА
3 квiтня, 20:03
Митрофанов не виключає, що Росія отримає wild-card для участі в чемпіонаті світу
РФ сподівається, що їхня збірна отримає спеціальне запрошення на чемпіонат світу з футболу
31 березня, 14:34
На 19-й хвилині матчу Володимир Ананьєв раптово впав на лід
Смерть у прямому ефірі: російський чиновник пішов з життя під час гри у хокей
31 березня, 09:09
Україну представляли Ангеліна Брикіна, Олександр Окіпнюк та Дмитро Котовський
Чемпіонат світу з фристайлу: Україна вперше в історії здобула срібло командних змагань
27 березня, 13:27
Костантинов виступав за команду «Сокіл-99»
На Курщині ЗСУ ліквідували російського хокеїста
24 березня, 16:22
Дональд Трамп та Володимир Путін обговорили можливе проведення серії хокейних ігор між гравцями США та РФ
Мережа вибухнула жартами про бажання Путіна провести матчі між гравцями НХЛ і КХЛ
19 березня, 12:14
Національна хокейна ліга засуджує вторгнення Росії в Україну
Трамп і Путін домовились про хокейний матч команд Росії та США. Реакція НХЛ
19 березня, 09:45

Новини

НХЛ спростувала слова міністра спорту РФ про підготовку матчів між Росією та США
НХЛ спростувала слова міністра спорту РФ про підготовку матчів між Росією та США
Оргкомітет Олімпіади-2026 представив дизайн олімпійського факелу
Оргкомітет Олімпіади-2026 представив дизайн олімпійського факелу
Україна стартувала з поразки на жіночому чемпіонаті світу з хокею
Україна стартувала з поразки на жіночому чемпіонаті світу з хокею
У Судані внаслідок артилерійського обстрілу загинув дворазовий чемпіон світу з легкої атлетики
У Судані внаслідок артилерійського обстрілу загинув дворазовий чемпіон світу з легкої атлетики
«Час Іллі робити нові тату». Беленюк потролив Ковтуна
«Час Іллі робити нові тату». Беленюк потролив Ковтуна
Гімнаст Ковтун, який змінив громадянство, поскаржився на українців
Гімнаст Ковтун, який змінив громадянство, поскаржився на українців

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
202K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 14 квітня: ситуація на фронті
72K
Карта повітряних тривог України онлайн 14 квітня 2025
28K
Страсний тиждень: традиції та заборони напередодні Великодня
13K
Гімнаст Ковтун, який змінив громадянство, поскаржився на українців
11K
Втрати ворога станом на 14 квітня 2025 – Генштаб ЗСУ
7167
Дівчинка вилізла на кондиціонер на восьмому поверсі і налякала дніпрян

Новини

14 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Вчора, 10:55
13 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:01
12 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
12 квiтня, 00:16
Санкції проти пропагандистів та допомога від «Рамштайну». Головне за 11 квітня
11 квiтня, 21:17
11 квітня: який сьогодні день, традиції та заборони
11 квiтня, 00:01

Прес-релізи

Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 СЕО та власників бізнесів на Business Wisdom Summit
Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 СЕО та власників бізнесів на Business Wisdom Summit
19 березня, 13:37
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua