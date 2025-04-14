Україна стартувала з поразки на жіночому чемпіонаті світу з хокею

Україна вперше за п'ять років виступає у дивізіоні ІІВ жіночого чемпіонату світу з хокею

Жіноча збірна України з хокею стартувала на чемпіонаті світу-2025. У першому турі українки програли господаркам змагань Новій Зеландії – 3:4. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Суспільне Спорт».

Україна вперше за п'ять років виступає у дивізіоні ІІВ жіночого чемпіонату світу з хокею. Туди українки пробилися завдяки тогорічній перемозі у дивізіоні ІІІА, де виграли чотири з п'яти матчів.

Попри поразку у першому турі, українки змогли набрати перше очко на чемпіонаті світу. «Синьо-жовті» перевели зустріч в овертайм, завдяки чому позбавили господарок турніру максимального результату.

Після завершення матчу головний тренер жіночої збірної України Євген Аліпов дав коментар, в якому оцінив гру та старт його команди на турнірі. Передусім, тренер відзначив швидкості, які продемонстрували хокеїстки Нової Зеландії, що суттєво відрізнялося від виступів у дивізіоні ІІІА.

«На такому рівні у нас це [перша гра]. Була товариська зустріч з Новою Зеландією, вона показала, що більше швидкості [у команд цього рівня]. А ця гра показала зовсім інші швидкості, до них треба [звикнути]. По ходу матчу було видно, що ми почали чіплятися і не просто дивилися, як грають суперниці, але й нав'язували свою гру. У деяких моментах, особливо у другий період, контролювали гру. Що зіграло свою роль? У суперниць більше досвіду, досвідченіші гравчині. У нас ще молода команда, десь не вистачило досвіду. Не скажу, що ми припустилися грубих помилок – просто суперниці в деяких моментах нас дотиснули. Другий гол на останніх секундах, якого могли уникнути, в овертаймі не вистачило. Наприкінці мали більшість 5 на 4, тут треба було гол забити, чи на початку овертайму. Але як буває у спорті: не забиваєш ти – забивають тобі», – сказав Аліпов.

Наступним суперником України стане Туреччина. За словами Аліпова, у грі проти туркень команда налаштована на переможний результат.

«Не скажу, що ми її знаємо. Бачили, як вони грали з Австралією, третій період. У команди є гравчині, які можуть забити гол, обіграти. У них непогана воротарка [Ерва Канат]: проти Австралії вони [отримали у свої ворота] 49 кидків, але програли всього 0:2. Буде нелегка гра. Розберемо гру, що робили неправильно, щоб зробити висновки. Нам потрібна перемога і будемо все робити, щоб обіграти збірну Туреччини», – заявив Аліпов

Щодо ключового матчу на чемпіонаті світу, Аліпов запевнив: таких ігор його команда на турнірі не матиме. Хоча й виділив одразу трьох претенденток на підвищення у класі:

«Тут немає прохідних матчів, кожна гра – іноді візуально здається, що хтось краще чи гірше. Але Туреччина — в обороні сиділа-сиділа, але одного разу може обіграти гравчинь і забити гол, а потім треба знову мучитися, пробивати захист. Для нас прохідних матчів нема Є три фаворитки: Нова Зеландія, Австралія та Бельгія, є команди [трішки нижчого рівня]. Треба виходити і з кожною командою воювати, багато сил прикласти, щоб перемогти».

Розклад матчів України на жіночому чемпіонаті світу з хокею

Вівторок, 15 квітня, 07:30. Туреччина – Україна

Четвер, 17 квітня, 07:30. Австралія – Україна

Субота, 19 квітня, 07:30. Україна – Бельгія

Неділя, 20 квітня, 04:00. Гонконг — Україна

Нагадаємо, «Кременчук» став чемпіоном України з хокею.