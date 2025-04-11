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«Кременчук» виграв в овертаймі і став чемпіоном України з хокею сезону 2024/25

Катерина Іванова
glavcom.ua
Катерина Іванова
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«Кременчук» виграв в овертаймі і став чемпіоном України з хокею сезону 2024/25
Чемпіоном України в сезоні 2024/25 став Кременчук. Команда виграла 2:1 в овертаймі
фото: facebook.com/hckremenchuk2010

«Кременчук» вдруге в історії став чемпіоном України

У п'ятницю, 11 квітня, в поєдинку «Кременчука» – «Київ Кепіталз» визначився чемпіон України за підсумками сезону-2024/25. Про це повідомляє «Главком».

Матч відбувся на арені «Шалетт» у Києві. Переможця визначили в овертаймі останнього, сьомого матчу. Перемогу «Кременчуку» приніс Богдан Середницький. Фінальний рахунок – 2:1 на користь гостей.

Це перший титул ХК «Кременчук» із 2020 року та другий в історії клубу. У трьох минулих сезонах команда з Полтавщини поступалася в поєдинках за титул «Соколу».

Плейоф чемпіонату України з хокею 2024/25. Фінал. 7-й матч. «Київ Кепіталз» – «Кременчук» – 1:2

Шайби: Панченко, 44 – Лялька, 60, Середницький, 64.

«Кременчук» виграв в овертаймі і став чемпіоном України з хокею сезону 2024/25 фото 1
фото: facebook.com/hckremenchuk2010

Нагадаємо, українська жіноча команда МСК «Сумчанка» стала володарем головного клубного трофею Європи в індорхокеї (різновид хокею на траві у приміщеннях).

Змагання з індорхокею 2025 Women's EuroHockey Indoor Club Cup відбулися у литовському Шяуляї з 14 до 16 лютого.

Також збірна України з хокею 22 січня, здобула бронзу Універсіади.

У поєдинку за третє місце наша команда сенсаційно перемогла збірну США – 5:3. Варто зазначити, що у грі групового етапу американці обіграли Україну з рахунком 5:1.

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Теги: Збірна України Богдан Середницький Кременчук

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