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Чемпіонат світу з фристайлу: Україна вперше в історії здобула срібло командних змагань

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Чемпіонат світу з фристайлу: Україна вперше в історії здобула срібло командних змагань
Україну представляли Ангеліна Брикіна, Олександр Окіпнюк та Дмитро Котовський

У великому фіналі Україна отримала 312.35 бали

Збірна України з лижної акробатики здобула дебютну срібну медаль на чемпіонаті світу у швейцарському Енгадіні. Сталося це великому фіналі змішаних командних змаганнях.

Першими стартами з лижної акробатики стали командні змішані змагання. Вони розпочиналися одразу з фіналу, участь у якому взяли сім збірних команд, серед яких – Україна.

«Синьо-жовтих» представляли три лижні акробати: одна жінка й два чоловіки – Ангеліна Брикіна, а також чинні бронзові призери чемпіонату світу у дисципліні Олександр Окіпнюк та Дмитро Котовський.

Як пройшли змішані командні змагання чемпіонату світу 2025 року з лижної акробатики

У фіналі команди змагалися за потрапляння у топ-4 гонки, яке виводило до великого фіналу змагань за медалі чемпіонату світу.

Першої у складі України виступала Ангеліна Брикіна. Вона зазнала падіння при приземленні й отримала від суддів 60.16 бала – другий найгірший результат у спробі. Після чого другий стрибок виконував Олександр Окіпнюк, який отримав від суддів 110.86 бала, й завдяки чому Україна піднялася на п'яту сходинку.

Останнім починав Дмитро Котовський, який отримав 115.05 бала за свій стрибок. Загалом Україна отримала 286.07 бала за три спроби, завдяки чому фінішували на четвертому, прохідному місці у великий фінал, обійшовши Канаду на 11.18 бала.

У великому фіналі лижні акробати мали ще кожен по одній спробі стрибка. Брикіна стартувала з результатом в 57.96 бала, після чого Окіпнюк отримав 121.27 бала, вивівши Україну на третє місце.

Останньою спробою України Котовський вирішив взяти найвищу складність у великому фіналі, виконавши стрибок «Ураган». За нього Дмитро отримав 133.12 бала.

Загалом у великому фіналі Україна отримала 312.35 й здобула дебютне «срібло» змагань.

Чемпіонат світу з лижної акробатики. Змішані командні змагання

  1. США – 344.63 бала
  2. Україна – 312.35
  3. Швейцарія – 281.43
  4. Австралія – 272.49
Джерело
Теги: чемпіонат світу фристайл

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