«Сподіваюсь, Овечкіну відірве ноги». Український хокеїст зробив жорстку заяву

Овечкін є засновником руху PutinTeam, який було створено для підтримки російського диктатора

Захарченко: Овечкін не заслуговує на захоплення публіки

Голкіпер «Кременчука» та національної збірної України з хокею Едуард Захарченко зробив різку заяву про російського хокеїста та прихильника диктатора Володимира Путіна Олександра Овечкіна. Про це повідомляє Главком з посиланням на sport24.ua.

Увага хокейних прихильників зі всього світу прикута до зустрічі НХЛ між «Вашингтоном» і «Чикаго». Форвард «столичних» Олександр Овечкін на відстані хет-трику до нового рекорду результативності «всіх часів і народів». У чинного бомбардира №1 Вейна Грецькі – 894 шайби, у росіянина – 892.

«Сподіваюсь, йому (Овечкіну – «Главком») ноги відірве і в нього нічого не вийде. Або він отримає травму. Я все прекрасно розумію, що це спорт і спортивне досягнення, класно-круто. Але ця людина, на мою думку, не заслуговує на захоплення публіки. Якби це було хоча б у якомусь 2018-му, навіть враховуючи, що вже чотири роки на Донбасі йшла війна, я б, можливо, порадів за нього. Я був тоді ще молодим, не особливо розбирався у ситуації… Зараз, звісно, я стежу за результатами, як і деякі мої одноклубники. Бо в будь-якому випадку це світовий рекорд. Але не хотілося б. Мене Грецькі повністю влаштовує», – заявив Захарченко.

Овечкін є засновником руху PutinTeam, який було створено для підтримки російського диктатора.

Як повідомлялося, члени конгресу УЄФА вшанували хвилиною мовчання ліквідованого російського окупанта Олексія Бугаєва.

Засідання конгресу УЄФА відбулося у четвер, 3 квітня, у Белграді. У ході заходу були показані титри з прізвищами футбольних осіб, які пішли з життя у 2024 році. У списку пам'яті згадали й про окупанта Бугаєва, якого ліквідували захисники України.

Нагадаємо, колишній гравець збірної Росії з футболу Олексій Бугаєв був ліквідований українськими захисниками у минулому році.

Колишньому захиснику «Локомотива», «Томі» та «Краснодара» було 43 роки.

Бугаєв розпочинав професійну кар'єру в «Торпедо» у 2001 році та завершив її у 2010-му. У складі збірної Росії він провів 7 матчів, грав у тому числі на Євро-2004.

У 2005 році окупант виграв Суперкубок Росії у складі «Локомотива».

У вересні 2024 року спортсмена було засуджено до 9,5 року колонії суворого режиму у справі про замах на збут наркотиків.