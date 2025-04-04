Головна Спорт Новини
search button user button menu button

«Сподіваюсь, Овечкіну відірве ноги». Український хокеїст зробив жорстку заяву

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
google social img telegram social img facebook social img
«Сподіваюсь, Овечкіну відірве ноги». Український хокеїст зробив жорстку заяву
Овечкін є засновником руху PutinTeam, який було створено для підтримки російського диктатора

Захарченко: Овечкін не заслуговує на захоплення публіки

Голкіпер «Кременчука» та національної збірної України з хокею Едуард Захарченко зробив різку заяву про російського хокеїста та прихильника диктатора Володимира Путіна Олександра Овечкіна. Про це повідомляє Главком з посиланням на sport24.ua.

Увага хокейних прихильників зі всього світу прикута до зустрічі НХЛ між «Вашингтоном» і «Чикаго». Форвард «столичних» Олександр Овечкін на відстані хет-трику до нового рекорду результативності «всіх часів і народів». У чинного бомбардира №1 Вейна Грецькі – 894 шайби, у росіянина – 892.

«Сподіваюсь, йому (Овечкіну – «Главком») ноги відірве і в нього нічого не вийде. Або він отримає травму. Я все прекрасно розумію, що це спорт і спортивне досягнення, класно-круто. Але ця людина, на мою думку, не заслуговує на захоплення публіки. Якби це було хоча б у якомусь 2018-му, навіть враховуючи, що вже чотири роки на Донбасі йшла війна, я б, можливо, порадів за нього. Я був тоді ще молодим, не особливо розбирався у ситуації… Зараз, звісно, я стежу за результатами, як і деякі мої одноклубники. Бо в будь-якому випадку це світовий рекорд. Але не хотілося б. Мене Грецькі повністю влаштовує», – заявив Захарченко.

Овечкін є засновником руху PutinTeam, який було створено для підтримки російського диктатора.

Як повідомлялося, члени конгресу УЄФА вшанували хвилиною мовчання ліквідованого російського окупанта Олексія Бугаєва.

Засідання конгресу УЄФА відбулося у четвер, 3 квітня, у Белграді. У ході заходу були показані титри з прізвищами футбольних осіб, які пішли з життя у 2024 році. У списку пам'яті згадали й про окупанта Бугаєва, якого ліквідували захисники України.

Нагадаємо, колишній гравець збірної Росії з футболу Олексій Бугаєв був ліквідований українськими захисниками у минулому році. 

Колишньому захиснику «Локомотива», «Томі» та «Краснодара» було 43 роки.

Бугаєв розпочинав професійну кар'єру в «Торпедо» у 2001 році та завершив її у 2010-му. У складі збірної Росії він провів 7 матчів, грав у тому числі на Євро-2004.

У 2005 році окупант виграв Суперкубок Росії у складі «Локомотива».

У вересні 2024 року спортсмена було засуджено до 9,5 року колонії суворого режиму у справі про замах на збут наркотиків.

Теги: хокей Алєксандр Овечкін Едуард Захарченко НХЛ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Рулав Одд є братом колишнього голови Конституційного суду Станіслава Шевчука
Клуб, яким володіє брат ексголови Конституційного суду, анонсував свої виступи в Росії
4 березня, 19:12
Вейна Грецькі багато фахівців та експертів називають найкращим хокеїстом усіх часів
Канадці хочуть перейменувати ділянку автомагістралі, названу на честь друга Трампа
6 березня, 12:48
Національна хокейна ліга засуджує вторгнення Росії в Україну
Трамп і Путін домовились про хокейний матч команд Росії та США. Реакція НХЛ
19 березня, 09:45
Сьогодні Трамп та Путін провели телефонну розмову
Трамп підтримав ідею Путіна організувати у США і РФ матчі між гравцями НХЛ і КХЛ, – Кремль
18 березня, 19:55
Дональд Трамп та Володимир Путін обговорили можливе проведення серії хокейних ігор між гравцями США та РФ
Мережа вибухнула жартами про бажання Путіна провести матчі між гравцями НХЛ і КХЛ
19 березня, 12:14
Під час телефонної розмови Трамп та Путін обговорили можливе проведення серії хокейних ігор між гравцями США та РФ
У Росії пропонують провести гру між гравцями НХЛ і КХЛ в окупованому Донецьку
19 березня, 15:54
Дорофєєв є рекордсмен клубу «Динамо» (Москва) за кількістю чемпіонських титулів за всю історію команди
Що сталося біля дитячої бібліотеки? Москвичка здала легенду російського хокею у поліцію
20 березня, 19:56
Костантинов виступав за команду «Сокіл-99»
На Курщині ЗСУ ліквідували російського хокеїста
24 березня, 16:22
На 19-й хвилині матчу Володимир Ананьєв раптово впав на лід
Смерть у прямому ефірі: російський чиновник пішов з життя під час гри у хокей
31 березня, 09:09

Новини

Відразу п'ятеро французьких тенісистів погоріли на договірних матчах
Відразу п'ятеро французьких тенісистів погоріли на договірних матчах
Українська арбітриня працюватиме на поєдинках фінальної частини жіночого Євро-2025
Українська арбітриня працюватиме на поєдинках фінальної частини жіночого Євро-2025
Україну та мене особисто не хочуть бачити в керівному органі УЄФА, – Шевченко
Україну та мене особисто не хочуть бачити в керівному органі УЄФА, – Шевченко
«Сподіваюсь, Овечкіну відірве ноги». Український хокеїст зробив жорстку заяву
«Сподіваюсь, Овечкіну відірве ноги». Український хокеїст зробив жорстку заяву
Cуддя Балков був довічно дискваліфікований за спробу впливу на оцінку українських фігуристів
Cуддя Балков був довічно дискваліфікований за спробу впливу на оцінку українських фігуристів
Стали відомі претенденти на звання найкращого гравця УПЛ у лютому та березні
Стали відомі претенденти на звання найкращого гравця УПЛ у лютому та березні

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
197K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 4 квітня: ситуація на фронті
70K
Карта повітряних тривог України онлайн 4 квітня 2025
11K
Росія будує в Керчі корабель, який перевершить флагмана Чорноморського флоту
9275
Хіт про Путіна і прапори України. Фанати «Жальгіріса» влаштували яскравий перформанс
8404
4 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
8099
Втрати ворога станом на 4 квітня 2025 – Генштаб ЗСУ

Новини

ГУР ідентифікувало понад десяток російських «тіньових капітанів»
Сьогодні, 10:59
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Сьогодні, 00:56
2 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
2 квiтня, 00:05
1 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
1 квiтня, 00:05
31 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
31 березня, 00:01
Росіяни в Криму заарештували сім'ю зі Львова
30 березня, 11:36

Прес-релізи

Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 СЕО та власників бізнесів на Business Wisdom Summit
Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 СЕО та власників бізнесів на Business Wisdom Summit
19 березня, 13:37
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua