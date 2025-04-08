Вдова трагічно загиблого гравця НХЛ повідомила про народження третьої дитини

Мередіт Годро: 1 квітня у мене народилася третя дитина! Ще один хлопчик. Картер Майкл Годро – таке ж друге ім'я, як у його тата

31-річний Джонні Годро та його брат Меттью загинули наприкінці серпня 2024 року

Вдова загиблого хокеїста «Коламбуса» та збірної США Джонні Годро Мередіт Годро народила третю дитину. Про це повідомляє «Главком».

31-річний Джонні Годро та його брат Меттью загинули наприкінці серпня 2024 року в аварії, коли їхали на велосипедах узбіччям шосе в Нью-Джерсі.

Автомобіль, за кермом якого перебував 43-річний Шон Хіггінс, здійснив смертельний наїзд на братів, коли спробував випередити іншу машину. Тест підтвердив, що Хіґґінс перебував у стані алкогольного сп'яніння.

«1 квітня у мене народилася третя дитина! Ще один хлопчик. Картер Майкл Годро – таке ж друге ім'я, як у його тата. Вага і зріст – точнісінько як у його тата при народженні. Він теж виглядає точнісінько як його татко. Я так люблю тебе, мій малюк. Нам буде так весело. Не можу дочекатися, щоб подарувати тобі найкраще життя, мій особливий хлопчику. Джоне, дякую, що подарував мені прекрасну родину. Ми любимо тебе, татку, і так сумуємо за тобою», – написала Мередіт у соціальній мережі.

Джонні Годро з 2014 до 2022 рік грав у складі «Калгарі». З 2022 року він був гравцем «Коламбуса».

У поєдинках регулярних чемпіонатів НХЛ Годро провів 763 матчі та набрав 743 очки (243 голи та 500 результативних передач). У 42 іграх плей-офф він записав до активу 33 очки (11+22).

У складі молодіжної збірної США форвард став чемпіоном світу у 2013 році, з основною командою завоював бронзу чемпіонату світу-2018.

Джонні Годро сім разів брав участь у Матчах зірок НХЛ.

Колишня перша ракетка світу данська тенісистка Кароліна Возняцкі та її чоловік Девід Лі в соціальних мережах оголосили, що чекають на третю дитину.