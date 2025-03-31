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Смерть у прямому ефірі: російський чиновник пішов з життя під час гри у хокей

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Смерть у прямому ефірі: російський чиновник пішов з життя під час гри у хокей
На 19-й хвилині матчу Володимир Ананьєв раптово впав на лід

Ананьєва екстрено госпіталізували, проте, незважаючи на зусилля лікарів, врятувати його не вдалося

В Архангельській області Росії під час гри в хокей помер заступник глави обласної адміністрації регіону 66-річний Володимир Ананьєв. Про це повідомляє «Главком».

Ананьєв 29 березня брав участь у товариській грі у місцевому Палаці спорту. На льоду між собою зустрічалися команди уряду Архангельської області та «Т-54», що представляє Федерацію хокею регіону.

На 19-й хвилині матчу Володимир Ананьєв раптово впав на лід. Варто зазначити, що гру у прямому ефірі транслювала Федерація хокею Архангельської області.

За словами очевидців, жодних зіткнень під час гри, які могли б спровокувати погіршення стану здоров'я Ананьєва, не було, поєдинок проходив доволі спокійно. Суддівська бригада оперативно викликала медичну допомогу. Чиновника екстрено госпіталізували, проте, незважаючи на зусилля лікарів, врятувати його не вдалося.

Що стало причиною смерті заступника голови адміністрації, стане зрозуміло після розтину.

У 2022 року Ананьєв проводив брифінги на тему мобілізації до окупаційної армії.

Також він виступав із промовою перед мобілізованими на урочистих церемоніях восени 2022 року. Тоді Ананьєв говорив, що мобілізованим жителям Архангельської області «доведеться вирішувати складні завдання щодо захисту нашої великої Батьківщини – Росії».

Як повідомлялося, друзі та колеги ліквідованого російського окупанта Олександра Работницького, який був призером Паралімпійських ігор, були шоковані тим, що Міноборони РФ підписало контракт з людиною, у якої діагностовано «органічне ураження мозку».

31-річний Работницький служив командиром відділення у розвідувальній роті. Інформації про обставин загибелі окупанта його рідним та друзям не повідомили.

«Я дізнався вже постфактум про те, що Сашка на війну взяли. З його-то діагнозом – ну куди? Я вважаю, Сашко не від хорошого життя туди [на війну] пішов, не зміг нормально перебудуватися на звичайне життя. Були проблеми з квартирою, з житлом», – розповів один з легкоатлетів, який тренувався разом з Работницьким.

Близькі спортсмена кажуть, що після того, як близько року тому він завершив професійну кар'єру, у нього з'явилася ігрова залежність.

Теги: хокей смерть росія

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