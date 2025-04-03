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Збільшення кількості команд на чемпіонаті світу: з'явився коментар президента УЄФА

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Збільшення кількості команд на чемпіонаті світу: з'явився коментар президента УЄФА
У ФІФА обговорюють можливість разового розширення чемпіонату світу 2030 року з 48 до 64 команд на честь століття турніру
фото: ipsos.com

Чеферін: Мене ця пропозиція здивувала ще сильніше, ніж вас

Президент УЄФА Александер Чеферін виступив проти розширення чемпіонату світу з футболу до 64 команд. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Guardian.

Раніше стало відомо, що у ФІФА обговорюють можливість разового розширення чемпіонату світу 2030 року з 48 до 64 команд на честь століття турніру.

«Мене ця пропозиція здивувала ще сильніше, ніж вас. Я думаю, що це не дуже гарна ідея ні для самого чемпіонату світу, ні для наших відбіркових турнірів. Тож я не підтримую цю ідею. Я не знаю, звідки вона взялася, але дивно, що ми нічого не знали до того, як її озвучили у раді ФІФА», – заявив Чеферін.

З ініціативою щодо збільшення кількості команд-учасниць раніше виступив делегат із Уругваю, де пройшов перший чемпіонат світу з футболу у 1930 році.

Президент ФІФА Джанні Інфантіно назвав пропозицію «цікавою і такою, яка заслуговує на ретельний аналіз». При цьому наголошується, що ідея, найімовірніше, не буде схвалена іншими членами ради ФІФА.

Нагадаємо, раніше кількість учасників фінальної стадії чемпіонату світу було збільшено до 48 – вперше у новому форматі турнір пройде у 2026 році у США, Канаді та Мексиці.

Чемпіонат світу 2026 року. Відбірний цикл

УЄФА (Європа) має 16 путівок. Відбір в європейській зоні триватиме з березня 2025-го до березня 2026 року і складатиметься з двох раундів.

1 раунд кваліфікації: 12 груп по п’ять чи по чотири збірні зіграють у період із березня до листопада 2025 року за традиційною груповою системою. 12 переможців груп отримають прямі путівки до фінальної стадії.

12 команд, що посядуть другі місця, та чотири найкращі переможці груп Ліги націй, які фінішують нижче другого місця на груповому етапі європейської кваліфікації, візьмуть участь у стикових мінітурнірах.

2 раунд кваліфікації: стикові мінітурніри в березні 2026 року складатимуться з одноматчевих півфіналів та фіналів. 16 учасників розіб’ють на чотири шляхи плей-оф. Чотири переможці отримають путівки на чемпіонат світу. 

АФК (Азія): 8 путівок + 1 місце в міжконтинентальному плей-оф.

КАФ (Африка): 9 путівок + 1 місце в міжконтинентальному плей-оф.

КОНКАКАФ (Північна і Центральна Америка): 3 організатори турніру + 3 путівки + 2 місця в міжконтинентальному плей-оф.

КОНМЕБОЛ (Південна Америка): 6 путівок + 1 місце в міжконтинентальному плей-оф.

ОФК (Океанія): 1 путівка + 1 місце в міжконтинентальному плей-оф.

Міжконтинентальний плей-оф: 2 путівки.

Чемпіонат світу 2026 року. Фінальний турнір

Чемпіонат світу 2026 року – перший в історії мундіаль, у фінальній частині якого зіграють 48 збірних. Будуть сформовані 12 груп по чотири команди. Дві перші збірні з кожної групи та вісім найкращих третіх команд вийдуть до 1/16 фіналу.

Поєдинки 23-го чемпіонату світу пройдуть у 16 містах. Ними стануть: у Канаді – Торонто та Ванкувер, у Мексиці – Гвадалахара, Мехіко та Монтеррей, у США – Атланта, Бостон, Даллас, Х'юстон, Канзас, Лос-Анджелес, Маямі, Нью-Йорк, Філадельфія, Сан-Франциско та Сієтл.

Матч-відкриття чемпіонату світу пройде 11 червня 2026 року в Мехіко, а фінальний поєдинок 19 липня прийме Нью-Йорк.

Нагадаємо, що Росію було відсторонена від жеребкування кваліфікації чемпіонату світу з футболу.

Теги: УЄФА чемпіонат світу НОВИНИ ФУТБОЛУ

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