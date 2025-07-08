Україна вимагає відсторонити від Універсіади російських дзюдоїстів, які підтримують війну

Росіяни брали участь у пропагандистському «Клубному чемпіонаті Росії з дзюдо на честь 70-річчя Путіна»

Підписанти звернення висловили вдячність сайту «Главком» за надані докази порушення умов нейтральності росіянами

Міністерство молоді та спорту України, Національний олімпійський комітет України та Федерація дзюдо України звернулися з офіційним листом до президентки Міжнародного Олімпійського Комітету Кірсті Ковентрі, очільників Міжнародної федерації студентського спорту і Міжнародної федерації дзюдо з вимогою відсторонити від Універсіади російських дзюдоїстів, які підтримують війну. Про це повідомляє «Главком».

«Висловлюємо вдячність журналістам-розслідувачам «Главкома» за додаткові докази порушення критеріїв нейтральності російськими атлетами», – зазначають автори звернення.

Українська сторона висловлює серйозне занепокоєння та рішуче засуджує той факт, що російським дзюдоїстам Валерію Ендовицькому, Абреку Нагучеву та Стефанії Власовій дозволено виступити у змаганнях на XXXII літній Всесвітній Універсіаді у нейтральному статусі.

Ці спортсмени брали участь у пропагандистському «Клубному чемпіонаті Росії з дзюдо на честь 70-річчя Путіна», що відбувся у жовтні 2022 року у місті Грозний.

Турнір відбувався за присутності соратника путіна Рамзана Кадирова та лідера терористичної організації «ДНР» Дениса Пушиліна. Кадиров вручив нагороди переможцям змагань.

Під час відкриття турніру організатори зробили акцент на дітях у вбранні з зображенням Путіна поряд з символом війни Росії проти України – літерою Z.

До того ж, Валерій Ендовицький є членом клубу національної безпеки «Динамо» – безпосередньо пов’язаним з участю у жорстокій війні Росії проти України, про що йдеться на його офіційному сайті.

Абрек Нагучев представляє російський військовий клуб ЦСКА – організацію, члени якої є професійними пропагандистами війни та беруть участь у бойових діях на території України.

Згідно рекомендацій МОК, атлети з нейтральним статусом не можуть підтримувати війну чи бути частиною пропагандистських кампаній.

Закликаємо розглянути та перевірити інформацію щодо зазначених спортсменів та вжити відповідних заходів для недопущення їх участі у XXXII літній Всесвітній Універсіаді.

Допоки російські війська за підтримки білорусі продовжують злочинну війну проти українського народу, участь російських та білоруських атлетів у міжнародних змаганнях має бути заборонена - у будь-якому статусі.

Висловлюємо вдячність журналістам-розслідувачам Главком за додаткові докази порушення критеріїв нейтральності російськими атлетами.

Як повідомлялося, шоста ракетка світу росіянка Мірра Андрєєва лайкала дописи про діяльність пропутінської організації «Народний фронт», яка допомагає окупантам.

Мірра Андрєєва лайкала дописи багаторазового призера чемпіонатів Росії з гірськолижного спорту Антона Єнджиєвського.

Антон Єнджиєвський – активіст організації «Народний фронт», яка за підтримку війни перебуває під санкціями ЄС, Канади, Швейцарії та України. Зокрема, він публікував у своєму Instagram фотографії про те, як він надсилав допомогу російським окупантам.