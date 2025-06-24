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Кунг-фу і ушу не допомогли. ЗСУ ліквідували російського тренера-окупанта

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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Кунг-фу і ушу не допомогли. ЗСУ ліквідували російського тренера-окупанта
Ларіна мобілізували у жовтні 2022 року

Прощання з Ларіним відбудеться сьогодні, 24 червня, в Омську

Захисники України знищили російського окупанта – тренера Василя Ларіна. Про це інформує «Главком».

Про ліквідацію окупанта повідомила Асоціація кунг-фу Омської області.

Росіянин був тренером та керівником дитячих об'єднань з ушу та кунг-фу в Асоціації кунг-фу Омської області.

Ларіна мобілізували у жовтні 2022 року. Службу він проходив у 11-й окремій гвардійській десантно-штурмовій бригаді (м. Улан-Уде).

Окупанта ліквідували 9 квітня 2024 року у районі Часового Яру. Прощання з Ларіним відбудеться сьогодні, 24 червня, в Омську.

Як повідомлялося, шоста ракетка світу росіянка Мірра Андрєєва лайкала дописи про діяльність пропутінської організації «Народний фронт», яка допомагає окупантам.

Мірра Андрєєва лайкала дописи багаторазового призера чемпіонатів Росії з гірськолижного спорту Антона Єнджиєвського.

Антон Єнджиєвський – активіст організації «Народний фронт», яка за підтримку війни перебуває під санкціями ЄС, Канади, Швейцарії та України. Зокрема, він публікував у своєму Instagram фотографії про те, як він надсилав допомогу російським окупантам.

Єнджиєвський також брав участь у пропагандистських заходах, організованих «Народним фронтом». Мірра Андрєєва поставила лайки двом публікаціям на сторінці Антона про пропагандистські заходи, організовані підсанкційною організацією.

Мірра Андрєєва та її сестра Еріка Андрєєва (посідає 102 місце у рейтингу WTA) також зробили кілька фотографій з Єнджиєвським та Миколою Олюніним.

У 2024 році Микола Олюнін був довіреною особою диктатора Володимира Путіна на президентських «виборах» у Росії.

Теги: ушу росія окупанти війна тренер

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