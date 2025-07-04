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Трамп розкрив деталі своєї розмови з Путіним

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Трамп розкрив деталі своєї розмови з Путіним
Трамп: Ми також говорили про війну з Україною, і я незадоволений цим...
фото: The White house/Facebook

Також Дональд Трамп підтвердив, що США утримують частину зброї від України

Президент США Дональд Трамп розкрив деталі своєї розмови із російськоим диктатором Володимиром Путіним. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на його слова.

Трамп розповів журналістам, що говорив з Путіним про війну в Україні, але залишився незадоволеним результатом бесіди.

«Ми також говорили про війну з Україною, і я незадоволений цим... Сьогодні я не досягнув з ним жодного прогресу», – зазначив президент США.

Крім того, Трамп підтверджує, що США утримують частину зброї від України, оскільки мають переконатися, скільки зброї в них залишилося для себе. Проте, президент підкреслює, що деяка зброя Україні надається і Сполучені Штати намагаються допомогти.

«Ми постачаємо зброю, але ми вже поставили дуже багато зброї. Але ми поставляємо зброю, ми працюємо з ними та намагаємося їм допомогти. Ми спустошили всю нашу країну, постачаючи зброю, і ми маємо переконатися, що в нас залишилося достатньо для себе», – розповів Трамп.

Раніше ми писали, що президент США Дональд Трамп та російський диктатор Володимир Путін провели розмову. Вона тривала майже годину. Про це повідомив помічник диктатора Юрій Ушаков, інформує «Главком».

Путін підтвердив Трампу, що нібито Росія продовжує шукати переговорне рішення війни і «не відмовиться від усунення всіх першопричин конфронтації». Водночас лідер США у розмові з диктатором ставив питання про якнайшвидше припинення військових дій. Також Трамп поінформував Путіна про успішне проходження в сенаті законопроєкту про реформу в податковій і міграційній сферах.

Нагадаємо, 14 червня російський диктатор Володимир Путін провів телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом. Так, помічник Путіна Юрій Ушаков розповів, що розмова між Трампом та очільником Кремля тривала 50 хвилин і була «корисною». Зокрема під час розмови Путін привітав американського президента з днем народження.

Згодом подробицями розмови Трамп поділився у соціальній мережі. Американський лідер відзначив першим реченням те, що диктатор Путін «вранці подзвонив, щоб дуже ввічливо привітати з днем народження». 

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Теги: зброя США Дональд Трамп путін росія

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