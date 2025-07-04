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Обмін полоненими, розмова Зеленського та Трампа. Головне за 4 липня

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Обмін полоненими, розмова Зеленського та Трампа. Головне за 4 липня
4 липня Україна повернула з російської неволі захисників та цивільних
фото: СБУ

Президент України про розмову з лідером США: Обговорили взаємні закупівлі та інвестиції

Україна провела новий обмін полоненими з Росією, атака РФ спричинила блекаут на Запорізькій АЕС, Зеленський провів розмову з Трампом. «Главком» склав добірку новин 4 липня, щоб ви були в курсі головних подій:

Україна провела новий обмін полоненими з Росією

Україна повернула з полону ще одну групу захисників у межах домовленостей у Стамбулі з російською стороною. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

Зазначається, що з російської неволі вдалося повернути поранених і важкохворих оборонців, а також молодших за 25 років. Додому повернулися військовослужбовці ЗСУ, зокрема представники Військово-морських сил, Сухопутних військ, ТрО, ДШВ, Сил спеціальних операцій, а також Національної гвардії України, Державної прикордонної служби та Державної спеціальної служби транспорту.

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Переважна більшість звільнених перебувала в полоні понад три роки
фото: Telegram/Володимир Зеленський

Наймолодшому звільненому захиснику виповнилося лише 20 років. Найстаршому – 59 років. Окрім солдатів та сержантів вдалося також звільнити і офіцерів.  Серед визволених сьогодні знову є Оборонці Маріуполя, які утримувалися в неволі з 2022 року. Переважна більшість звільнених перебувала в полоні понад три роки.

Додому повертаються українці, що захищали країну на Донецькому, Харківському, Луганському та Херсонському напрямках. Крім того, з російської неволі сьогодні вдалося звільнити незаконно засуджених оборонців та цивільних українців.

Звільнені з полону пройдуть необхідний медичний огляд, отримають допомогу з фізичної та психологічної реабілітації, а також всі належні виплати за весь час перебування у неволі. Обмінний процес відповідно до Стамбульських домовленостей триває. Точна кількість звільнених осіб буде оголошена після завершення усіх етапів обміну.

Атака РФ спричинила блекаут на Запорізькій АЕС

Удар російської терористичної армії спричинив блекаут на Запорізькій атомній електростанції. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на міністра енергетики Германа Галущенка.

Окупанти вдарили по лінії електропередач, що з'єднує тимчасово окуповану ЗАЕС із об’єднаною енергосистемою України. Ця лінія дозволяє підтримувати власні потреби для забезпечення рівня радіаційної безпеки.

«З початку повномасштабного вторгнення ЗАЕС уже вісім разів пережила повний блекаут і неодноразово опинялася на межі блекауту. Це черговий акт ядерного терору росіян!», – наголосив Галущенко.

Зеленський провів розмову з Трампом

Сьогодні відбулася телефонна розмова між президентом Володимиром Зеленським та американським лідером Дональдом Трампом. Глава України привітав Трампа із Днем незалежності США. Про це повідомив Зеленський, інформує «Главком».

«Ми в Україні вдячні за всю надану підтримку, яка дає нам змогу берегти життя людей і нашу незалежність. Ми зробили дуже багато разом з Америкою та підтримуємо всі зусилля, щоб зупинити вбивства й відновити нормальний сталий, гідний мир. Потрібна достойна угода для миру, і Україна підтримує американські пропозиції», – йдеться у дописі.

Зеленський та Трамп сьогодні говорили про російські повітряні удари та про ситуацію на фронті: «Президент Трамп дуже добре поінформований, дякую за цю увагу до України. Обговорили можливості щодо ППО й домовились, що будемо працювати над збільшенням захисту неба. Домовилися про відповідну зустріч наших команд».

«Говорили також детально про спроможності оборонної промисловості, про можливості спільного виробництва. Готові до прямих проєктів з Америкою і вважаємо, що це надзвичайно потрібно для безпеки, особливо що стосується дронів і відповідних технологій. Обговорили взаємні закупівлі та інвестиції. Обмінялися думками щодо дипломатичної ситуації та спільної роботи з Америкою та іншими партнерами», – зазначив президент.

Польща висловила ноту протесту РФ через пошкодження консульства

У ніч проти п'ятниці, 4 липня 2025 року, внаслідок чергової російської атаки на Київ було пошкоджено будівлю консульського відділу посольства Польщі. У відповідь на це Міністерство закордонних справ Польщі висловило Російській Федерації ноту протесту. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на МЗС Польщі.

Про пошкодження та офіційну реакцію повідомив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський у соцмережі X. МЗС Польщі підкреслило, що авіаудари по цивільному населенню та дипломатичних об'єктах суперечать міжнародному праву, зокрема Віденській конвенції 1961 року, яка гарантує недоторканність дипломатичних представництв.

Сікорський звернувся до президента США Дональда Трампа, зазначивши: «Масована російська атака минулої ночі спричинила пожежі та значні пошкодження, в тому числі польського консульства в Києві. Президенте Трамп, Путін висміює ваші мирні зусилля. Будь ласка, відновіть постачання зенітних боєприпасів в Україну та запровадьте нові жорсткі санкції проти агресора». Цей заклик є потужним сигналом про невдоволення Польщі поточною ситуацією та наголошує на необхідності активнішої підтримки України.

Як повідомило посольство Республіки Польща у Києві, причиною пошкодження, найімовірніше, став російський безпілотник або його фрагменти. «Під час початкового огляду було встановлено, що пошкоджено дах та фасад будівлі. Точний масштаб пошкоджень наразі аналізується, але все вказує на те, що пошкодження не є значними», – йдеться у повідомленні.

У відомстві також додали, що співробітники діяли відповідно до протоколу безпеки, і ніхто не постраждав.

Росія двічі вдарила по Кривому Рогу

Увечері російська терористична армія знову вдарила по Кривому Рогу. Внаслідок чого є поранені. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Дніпропетровську ОВА Сергія Лисака.

Обмін полоненими, розмова Зеленського та Трампа. Головне за 4 липня фото 1

За даними ОВА, у Кривому Розі виникла пожежа, пошкоджено цивільну інфраструктуру.

Обмін полоненими, розмова Зеленського та Трампа. Головне за 4 липня фото 2

Керівник Ради оборони міста Олександр Вілкул повідомив: «По останній шахедній атаці – вже сім поранених, один важкий, троє середньої тяжкості, троє легких лікуватимуться амбулаторно. По ранковій атаці – 20 хвилин тому пожежу повністю загасили».

Теги: Володимир Зеленський Дональд Трамп Запорізька АЕС Польща росія Кривий Ріг обмін полоненими

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