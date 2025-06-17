ЦПД пояснив, навіщо РФ системно відключає мобільний інтернет у регіонах

Росіяни масово скаржаться, що в Свердловській та Тюменській областях інтернету немає вже шість днів

У російських регіонах продовжують на тривалий час відключати мобільний інтернет та інші види зв’язку під приводом «забезпечення безпеки населення». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Центр протидії дезінформації (ЦПД).

«Росіяни масово скаржаться, що в Свердловській та Тюменській областях інтернету немає вже шість днів. Також зв’язок відсутній у Кургані, Омську, Алтайському краї, Ростові-на-Дону, Татарстані та інших регіонах. Через проблеми зі зв’язком погано працюють служби таксі й банкомати. Мобільний інтернет в РФ почали нібито «тимчасово» відключати напередодні «дня побєди». Втім, за останній місяць масштаби відключень лише зросли», – йдеться у повідомленні.

Однак ЦПД стверджує: «Насправді системні відключення мобільного інтернету є одним з елементів обмеження свобод громадян та посилення контролю держави над росіянами. Так російська влада намагається обмежити доступ населення до небажаних джерел інформації, щоб ефективніше промивати людям у регіонах мізки пропагандою».

Як повідомлялося, у травні у Липецькій області тимчасово обмежили роботу мобільного інтернету «з метою безпеки».

До слова, ядерні страшилки РФ – це частина пропаганди страху, якою Кремль завжди лякав західні суспільства для досягнення своїх цілей без війни. Про це заявив керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко, передає «Главком».

«Зараз всі розмови про ядерну загрозу на Заході в медіа вигідні тільки Росії. Публікації про ядерний удар Росії працюють на страх, виключно», – йдеться в повідомленні. Коваленко наголосив, що завжди треба памʼятати, що навіть теоретичне бажання нанести ядерний удар зашкодить Росії набагато більше, бо проти застосування ядерної зброї сьогодні весь світ, а Росія тримається виключно на енергоресурсах, які в неї поки ще купують.