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Австралія запровадила нові санкції проти компаній РФ

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Австралія запровадила нові санкції проти компаній РФ
До санкційного списку Австралія додала проти 37 осіб
фото з відкритих джерел

Введено санкції проти 37 осіб та сім організацій Росії

Австралія розширила свій санкційний список, додавши до нього 37 громадян Росії та 7 організацій. Під обмеження потрапили, зокрема, російські журналісти, топменеджери великих підприємств і співак Shaman (Ярослав Дронов). Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу Міністерства закордонних справ Австралії.

«Міністр закордонних справ законодавчим актом визначив осіб та організації для цільових фінансових санкцій, щодо яких поширюється заборона на поїздки відповідно до правил автономних санкцій 2011 року», – йдеться у заяві.

Австралія ввела санкції проти 37 осіб та сім організацій Росії.

Як зазначають росЗМІ, санкції торкнулися членів правлінь таких компаній, як «Газпром нефть», Газпромбанк, «Русгідро», група компаній «Совкомфлот». До списку також увійшли генеральний директор компанії «Татавтодор» Айрат Шаймієв і глава Татарстану Рустам Мінніханов.

Окрім цього, під санкції потрапили засновник проєкту Life і керівник видавничого дому News Media Арам Габрелянов, актор В’ячеслав Манучаров, заступник гендиректора ВДТРК Антон Златопольський та очільник АНО «Інститут розвитку інтернету» Олексій Гореславський.

Серед юридичних осіб у санкційному переліку – страхова компанія «Согласие», АТ «Мікрон», виробник процесорів «Байкал електронікс» та інші російські структури.

Раніше уряд Австралії вперше запровадив цільові санкції проти 60 суден, пов'язаних з «тіньовим флотом» Росії. «Росія використовує ці судна для обходу міжнародних санкцій і продовження своєї незаконної та аморальної війни проти України. Діючи за допомогою обманних методів, включаючи зміну прапорів, відключення систем відстеження та неадекватне страхування, «тіньовий флот» уможливлює незаконну торгівлю російською нафтою та іншими товарами, що потрапили під санкції», – йдеться у заяві.

Теги: Австралія росія санкції

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