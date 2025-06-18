Після обстрілу Києва з багатоповерхівки вилучено нерозірвані касетні боєприпаси

Правоохоронці зібрали боєприпаси та перевели їх у безпечний стан, після чого буде проведено утилізацію

Поліція закликає громадян бути пильними та не намагатися самостійно торкатися або переміщувати підозрілі об'єкти

Після масованої ракетно-дронової атаки російських терористів вибухотехніки поліції Києва винесли нерозірвані касетні боєприпаси просто з квартир житлового будинку. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Києва.

Повідомляється, що під час нічного масованого обстрілу столиці ворогом 17 червня, у багатоповерхівку спального району та поруч із нею впали елементи касетних снарядів, частина з яких не здетонувала, утворивши смертельну загрозу для мешканців.

«Правоохоронці зібрали боєприпаси, перевели їх у безпечний стан, після чого погрузили у два спеціальні вибухозахисні пересувні контейнери та вивезли для подальшого знищення в умовах полігону», – повідомили у поліції.

Правоохоронці зібрали боєприпаси, перевели їх у безпечний стан, після чого погрузили у два спеціальні вибухозахисні пересувні контейнери фото: Національна поліція України/Facebook

Правоохоронці зібрали боєприпаси, перевели їх у безпечний стан, після чого погрузили у два спеціальні вибухозахисні пересувні контейнери та вивезли для подальшого знищення в умовах полігону фото: Національна поліція України/Facebook

Столична поліція закликає громадян бути пильними та негайно повідомляти про виявлення підозрілих предметів за номером 102, не намагатися самостійно торкатися або переміщувати такі об'єкти.

Нагадаємо, у ніч на 17 червня Росія майже безперервно атакувала Київ «шахедами» та ракетами. У столиці є постраждалі, пошкодження та пожежі.внаслідок масованої атаки ворога на столицю загинули 14 людей, ще 60 – отримали поранено. Відомо, що у Шевченківському районі Києва горить будинок після атаки окупантів. З відео та фото зрозуміло, що зруйновано під'їзд.

На столичних Нивках зараз екстрені служби знаходять ось такі частини касетних боєприпасів, - мер Кличко



Чергове свідчення геноциду, який чинить росія проти українців.#RussiaIsANaziState pic.twitter.com/s64SE9kgPy — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) June 17, 2025

Крім того, через російський удар у Києві було пошкоджено гуртожиток Київського авіаційного інституту (колишній Національний авіаційний університет). Внаслідок удару є постраждалі, на щастя, загиблих немає. Під час іншої частини атаки всі мешканці перебували в укритті.

Путін спеціально масовано атакував Україну, щоб показати лідерів G7 слабкими, - міністр закордонних справ України Сибігаhttps://t.co/cLhv7cmdyO — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) June 17, 2025

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що одна з ракет, яка влучила у житловий будинок на столичних Нивках, містила касетні боєприпаси.

До слова, у Києві внаслідок чергової нічної атаки дронами, яку Росія здійснила в ніч на 17 червня, загинув громадянин Сполучених Штатів Америки. Інцидент стався в Солом’янському районі. Американець помер у будинку, розташованому навпроти того, де медики надавали допомогу постраждалим внаслідок удару.