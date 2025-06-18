Головна Київ Новини
search button user button menu button

Після обстрілу Києва з багатоповерхівки вилучено нерозірвані касетні боєприпаси

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
Після обстрілу Києва з багатоповерхівки вилучено нерозірвані касетні боєприпаси
Правоохоронці зібрали боєприпаси та перевели їх у безпечний стан, після чого буде проведено утилізацію
фото: Національна поліція України/Facebook

Поліція закликає громадян бути пильними та не намагатися самостійно торкатися або переміщувати підозрілі об'єкти

Після масованої ракетно-дронової атаки російських терористів вибухотехніки поліції Києва винесли нерозірвані касетні боєприпаси просто з квартир житлового будинку. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Києва

Повідомляється, що під час нічного масованого обстрілу столиці ворогом 17 червня, у багатоповерхівку спального району та поруч із нею впали елементи касетних снарядів, частина з яких не здетонувала, утворивши смертельну загрозу для мешканців.

 

«Правоохоронці зібрали боєприпаси, перевели їх у безпечний стан, після чого погрузили у два спеціальні вибухозахисні пересувні контейнери та вивезли для подальшого знищення в умовах полігону», – повідомили у поліції.

Правоохоронці зібрали боєприпаси, перевели їх у безпечний стан, після чого погрузили у два спеціальні вибухозахисні пересувні контейнери
Правоохоронці зібрали боєприпаси, перевели їх у безпечний стан, після чого погрузили у два спеціальні вибухозахисні пересувні контейнери
фото: Національна поліція України/Facebook
Правоохоронці зібрали боєприпаси, перевели їх у безпечний стан, після чого погрузили у два спеціальні вибухозахисні пересувні контейнери та вивезли для подальшого знищення в умовах полігону
Правоохоронці зібрали боєприпаси, перевели їх у безпечний стан, після чого погрузили у два спеціальні вибухозахисні пересувні контейнери та вивезли для подальшого знищення в умовах полігону
фото: Національна поліція України/Facebook

Столична поліція закликає громадян бути пильними та негайно повідомляти про виявлення підозрілих предметів за номером 102, не намагатися самостійно торкатися або переміщувати такі об'єкти.

Нагадаємо, у ніч на 17 червня Росія майже безперервно атакувала Київ «шахедами» та ракетами. У столиці є постраждалі, пошкодження та пожежі.внаслідок масованої атаки ворога на столицю загинули 14 людей, ще 60 – отримали поранено. Відомо, що у Шевченківському районі Києва горить будинок після атаки окупантів. З відео та фото зрозуміло, що зруйновано під'їзд.

Крім того, через російський удар у Києві було пошкоджено гуртожиток Київського авіаційного інституту (колишній Національний авіаційний університет). Внаслідок удару є постраждалі, на щастя, загиблих немає. Під час іншої частини атаки всі мешканці перебували в укритті.

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що одна з ракет, яка влучила у житловий будинок на столичних Нивках, містила касетні боєприпаси.  

До слова, у Києві внаслідок чергової нічної атаки дронами, яку Росія здійснила в ніч на 17 червня, загинув громадянин Сполучених Штатів Америки. Інцидент стався в Солом’янському районі. Американець помер у будинку, розташованому навпроти того, де медики надавали допомогу постраждалим внаслідок удару.

Читайте також:

Теги: росія Київ обстріл боєприпаси поліція будинок відео ракетна атака

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі

Коментарі тимчасово закрито з технічних причин

Свої повідомлення ви можете надсилати на електронну пошту редакції [email protected]
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У Кремлі чітко розуміють – жодних шансів на окупацію Запорізької та Херсонської області у них немає
Наступ РФ на Донеччину: аналіз ситуації
24 травня, 20:11
Внаслідок обстрілу зайнялись пожежі
Росія вдарила по промислових об'єктах у Сумах
21 травня, 05:34
Вилучена камера не просто раритет – вона має значну культурну та історичну цінність
Митники зупинили вивезення до Чехії рарітетної кінокамери (фото)
22 травня, 08:38
Наші війська відбили дві атаки противника в районі Білогорівки
Карта бойових дій в Україні станом на 22 травня 2025 року
22 травня, 08:31
Росіяни масовано атакують столицю України
Столиця у вогні: кияни у соцмережах згуртувались у найтемнішу ніч
24 травня, 03:59
У Дарницькому районі Києва дерево загородило частину проїжджої частини дороги
Вночі рятувальники прибрали два повалених дерева у столиці (фото)
27 травня, 11:25
Вистава «Наталка Полтавка» святкує 20 років
Театр Франка відзначив 20-річчя вистави «Наталка Полтавка» просто неба у Пирогові (фото)
29 травня, 08:53
Полум’я цілком охопило маршрутку
Залишився лише каркас. Біля метро «Лісова» вщент згоріла маршрутка (відео)
2 червня, 10:58
Під час обшуків детективи БЕБ вилучили 150 комп’ютерів, відеореєстратори, роутери, мобільні телефони та чорнові записи
У Києві викрито низку підпільних казино, які працювали навіть у комендантську годину
16 червня, 18:10

Новини

Після обстрілу Києва з багатоповерхівки вилучено нерозірвані касетні боєприпаси
Після обстрілу Києва з багатоповерхівки вилучено нерозірвані касетні боєприпаси
Атака на Київ: понад 100 постраждалих, багато загиблих (оновлено)
Атака на Київ: понад 100 постраждалих, багато загиблих (оновлено)
Атака на Київ: за ніч деблоковано тіла шістьох загиблих (оновлено)
Атака на Київ: за ніч деблоковано тіла шістьох загиблих (оновлено)
З-під завалів частково зруйнованого будинку у Києві дістали тіла ще трьох осіб
З-під завалів частково зруйнованого будинку у Києві дістали тіла ще трьох осіб
Кількість загиблих у Києві зменшилась: Клименко пояснив чому
Кількість загиблих у Києві зменшилась: Клименко пояснив чому
Іноземні дипломати відвідали місце удару РФ по житловому будинку в Києві
Іноземні дипломати відвідали місце удару РФ по житловому будинку в Києві

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
247K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 18 червня: ситуація на фронті
111K
Президент США втік із саміту G7? Макрон накинувся на Трампа, деталі скандалу
95K
Мелоні зробила промовистий жест після слів Макрона на саміті G7
95K
Карта повітряних тривог України онлайн 18 червня 2025
94K
Трамп знав про атаку на Київ?
39K
Світ може рухатися далі без США – Сі Цзіньпін

Новини

Іран здійснив чергову ракетну атаку на Ізраїль
16 червня, 04:47
Повітряна тривога у Києві тривала майже чотири години
16 червня, 03:07
Друга хвиля іранської атаки на Ізраїль: наслідки
15 червня, 03:49
Повітряна тривога в Україні через загрозу балістики тривала 12 хвилин
11 червня, 14:31
Карта бойових дій в Україні станом на 11 червня 2025 року
11 червня, 08:19
Втрати ворога станом на 11 червня 2025 – Генштаб ЗСУ
11 червня, 07:48

Прес-релізи

Українські банки прибуткові і ліквідні
Українські банки прибуткові і ліквідні
16 червня, 20:57
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Договір публічної оферти

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua