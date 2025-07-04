РФ накрила негода: Петербург під загрозою повені, в Омську – ураган

У Санкт-Петербурзі міську дамбу терміново закрили, рівень води із зовнішнього боку піднявся до 180 см

Сьогодні, 4 липня, Санкт-Петербург опинився під загрозою рідкісної повені, а в Омській області лютує ураган. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на росЗМІ.

У Санкт-Петербурзі міську дамбу терміново закрили, рівень води із зовнішнього боку піднявся до 180 см. Постраждали деякі райони, не захищені стінами дамби. Згідно з прогнозами синоптиків, вода може піднятися до 190 сантиметрів. Повінь у липні сталася вперше у місті з 1865 року.

Водночас в Омській області внаслідок сильних злив та ураганного вітру почали падати балкони. Внаслідок чого постраждала жінка.

«Попередньо встановлено, що під час сильного вітру на жінку, яка стояла на ґанку банку, розташованого на першому поверсі багатоповерхового житлового будинку на вул. Герцена, впала балконна плита», – повідомляє пресслужба обласної прокуратури.

До слова, Генеральний штаб ЗСУ підтвердив, що сьогодні вночі дрони атакували місто Сергіїв Посад у Підмосков’ї. Внаслідок атаки уражено підприємство з виробництва бойових частин для БпЛА типу «шахед».