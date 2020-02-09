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    Україна завершила олімпійську кваліфікацію з хокею «сухою» перемогою (відео)

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    Голкіпер Артур Оґанджанян вперше в кар'єрі відіграв за національну збірну на нуль - Україна завершила олімпійську кваліфікацію з хокею «сухою» перемогою (відео)
    Голкіпер Артур Оґанджанян вперше в кар'єрі відіграв за національну збірну на нуль
    IIHF

    Цей успіх став слабкою втіхою

    Перемогою над збірною Нідерландів збірна України в казахстанській столиці Нур-Султані завершила відбір до зимової Олімпіади-2022. Проте після двох стартових поразок (1:8 – від Казахстану, 1:6 – від Польщі) ця звитяга ні на що вже не впливала.

    Україна - Нідерланди – 3:0 (1:0, 2:0, 0:0)

    Шайби: 1:0 – Дмитро Німенко (Микита Буценко, Сергій Бабинець), 15:10. 2:0 – Микита Буценко (Сергій Бабинець, Дмитро Німенко), 22:12. 3:0 – Іван Савченко (Андрій Міхнов, Всеволод Толстушко, - більш.), 30:29

    Україна: Артур Оґанджанян; Всеволод Толстушко – Пилип Пангелов-Юлдашев, Іван Савченко – Тимур Гриценко – Олексій Ворона; Ігор Мережко – Андрій Григор’єв, Дмитро Німенко – Микита Буценко –Сергій Бабинець; Володимир Алексюк – Павло Таран, Роман Благий – Гліб Кривошапкін – Андрій Міхнов; Володимир Романенко – Олександр Александров, Олексій Янишевський – Руслан Ромащенко – Олександр Костиков. Тренер – Сергій Вітер

    Кидки: 31 (12 + 11 + 8) – 19 (4 + 9 + 6)
    Штраф: 14 (0 + 0 + 14) – 10 (2 + 4 + 4)

    9 лютого. Нур-Султан (Казахстан). «Барис-Арена». 372 глядачі

    Тренери нашої збірної зробили численні зміни в перших трьох п'ятірках команди й дали нагоду проявити себе номінально третьому воротареві збірної Артуру Оґанджаняну. Дебют молодого голкіпера виявився досить вдалим: відбивши 19 кидків гравців у помаранчевій формі він оформив «шот-аут» й вніс вагомий внесок у перемогу нашої льодової дружини.

    Наразі наші гравці повертаються до своїх клубів, а тренерський штаб національної команди тепер збере хокеїстів для участі у весняному чемпіонаті світу в дивізіоні 1В, який відбудеться в польському Катовіце.

     Читайте також: Федерація хокею України не встигла натуралізувати російських гравців напередодні олімпійської кваліфікації
    Збірна України хокей Олімпіада-2022 Володимир Романенко Павло Таран Гліб Кривошапкін Артур Оґанджанян Сергій Вітер Сергій Бабинець Андрій Міхнов Дмитро Німенко Всеволод Толстушко Олександр Александров Микита Буценко Володимир Алексюк Олександр Костиков Андрій Григор'єв Олексій Янишевский Ігор Мережко Іван Савченко Тимур Гриценко Олексій Ворона Роман Благий Руслан Ромащенко Пилип Пангелов-Юлдашев
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