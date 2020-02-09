Україна завершила олімпійську кваліфікацію з хокею «сухою» перемогою (відео)



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Голкіпер Артур Оґанджанян вперше в кар'єрі відіграв за національну збірну на нуль IIHF

Цей успіх став слабкою втіхою

Перемогою над збірною Нідерландів збірна України в казахстанській столиці Нур-Султані завершила відбір до зимової Олімпіади-2022. Проте після двох стартових поразок (1:8 – від Казахстану, 1:6 – від Польщі) ця звитяга ні на що вже не впливала.

Україна - Нідерланди – 3:0 (1:0, 2:0, 0:0)

Шайби: 1:0 – Дмитро Німенко (Микита Буценко, Сергій Бабинець), 15:10. 2:0 – Микита Буценко (Сергій Бабинець, Дмитро Німенко), 22:12. 3:0 – Іван Савченко (Андрій Міхнов, Всеволод Толстушко, - більш.), 30:29

Україна: Артур Оґанджанян; Всеволод Толстушко – Пилип Пангелов-Юлдашев, Іван Савченко – Тимур Гриценко – Олексій Ворона; Ігор Мережко – Андрій Григор’єв, Дмитро Німенко – Микита Буценко –Сергій Бабинець; Володимир Алексюк – Павло Таран, Роман Благий – Гліб Кривошапкін – Андрій Міхнов; Володимир Романенко – Олександр Александров, Олексій Янишевський – Руслан Ромащенко – Олександр Костиков. Тренер – Сергій Вітер

Кидки: 31 (12 + 11 + 8) – 19 (4 + 9 + 6)

Штраф: 14 (0 + 0 + 14) – 10 (2 + 4 + 4)

9 лютого. Нур-Султан (Казахстан). «Барис-Арена». 372 глядачі

Тренери нашої збірної зробили численні зміни в перших трьох п'ятірках команди й дали нагоду проявити себе номінально третьому воротареві збірної Артуру Оґанджаняну. Дебют молодого голкіпера виявився досить вдалим: відбивши 19 кидків гравців у помаранчевій формі він оформив «шот-аут» й вніс вагомий внесок у перемогу нашої льодової дружини.

Наразі наші гравці повертаються до своїх клубів, а тренерський штаб національної команди тепер збере хокеїстів для участі у весняному чемпіонаті світу в дивізіоні 1В, який відбудеться в польському Катовіце.

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