У Китаї скасували церемонію початку зворотного відліку до Олімпіади-2022
Головна арена Олімпіади-2022
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Церемонію скасовано через епідемію смертельного коронавірусу в країні
Організаційний комітет зимової Олімпіади-2022 скасував церемонію старту зворотного відліку до початку Ігор. Заходи скасовано через епідемію смертельного коронавірусу в Китаї, інформує Р-Спорт.
Церемонія мала відбутися на головній арені Олімпіади-2022, пекінському стадіоні «Пташине гніздо».
Наразі від коронавірусу вже померло понад 80 людей. Хворими вважають понад 3 000 осіб.
Раніше в Китаї скасували проведення інших масових заходів. Зокрема не відбудеться бій українського боксера Віктора Постола проти Хосе Карлоса Раміреса. Поєдинок мав відбутися 1 лютого.