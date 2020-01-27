  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    У Китаї скасували церемонію початку зворотного відліку до Олімпіади-2022

    • Розсилка
    Головна арена Олімпіади-2022 - У Китаї скасували церемонію початку зворотного відліку до Олімпіади-2022
    Головна арена Олімпіади-2022
    Твіттер

    Церемонію скасовано через епідемію смертельного коронавірусу в країні

    Організаційний комітет зимової Олімпіади-2022 скасував церемонію старту зворотного відліку до початку Ігор. Заходи скасовано через епідемію смертельного коронавірусу в Китаї, інформує Р-Спорт.

    Церемонія мала відбутися на головній арені Олімпіади-2022, пекінському стадіоні «Пташине гніздо».

    Наразі від коронавірусу вже померло понад 80 людей. Хворими вважають понад 3 000 осіб.

     Читайте також: Лос-Анджелес прощається з легендарним баскетболістом Кобі Браянтом (фото)

    Раніше в Китаї скасували проведення інших масових заходів. Зокрема не відбудеться бій українського боксера Віктора Постола проти Хосе Карлоса Раміреса. Поєдинок мав відбутися 1 лютого.

    Олімпійські ігри (Олімпіада) Олімпіада-2022 вірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ