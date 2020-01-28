Сюди прийшов «русскій мір». Як сьогодні виглядає занедбана хокейна арена «Дружба» в Донецьку

ДНР - це чума Донбасу

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Весной 2014 в Донецке случился пожар во дворце спорта «Дружба». Тогда здание пострадало от огня, но пожар удалось потушить на той стадии, когда он еще не нанес фатального ущерба.

С тех пор прошло уже почти 6 лет. Я думал, что последствия этого пожара давно ликвидировали, а помещение восстановили. Но как бы не так! Оказывается, за все это время не изменилось вообще ничего. Дворец спорта так и стоит заброшенный, как будто пожар случился только вчера. Они даже выбитые стекла не вставили, и все шесть лет в эти проемы попадает дождь и снег. Наверно, бандеровцы не дают застеклить.

На днях житель Донецка, который ведет на ютубе видеоблог «Дневник толстяка», снял на видео современное состояние «Дружбы». Сквозь оконные стекла на первом этаже видно, что внутри погром. Кто-то выкорчевал и украл проводку. Грустное зрелище.

Само здание целое. Давно уже можно было привести его в порядок, это не потребовало бы больших вложений. Но за шесть лет жизни в «процветающей республике» никто даже не подумал об этом. К слову, аналогичная судьба постигла дворец молодежи «Юность», где за все это время также не смогли вставить стекла, выбитые взрывом. Всем плевать, это же ДНР.

Всего за несколько лет до войны «Дружба» была реконструирована. После реконструкции дворец спорта стали называть арена «Дружба». Там проводил свои матчи чемпион Украины по хоккею — ХК «Донбасс».

Редкие кадры. Только посмотрите, как страдал Донецк под украинским игом.

Теперь все это в прошлом. Больше хоккея нет. Все заброшено. Пришел русский мир. Теперь вместо хоккея — пыточные подвалы, комендантский час и беспросветная нищета.

ДНР — это чума Донбасса. Коронавирус. Всюду, куда приходят «защитники русскоязычного населения» — одно и то же. Помните об этом.

Джерело: блог Дениса Казанського

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