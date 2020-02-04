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    Федерація хокею України не встигла натуралізувати російських гравців напередодні олімпійської кваліфікації

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    Збірна України буде справді збірною України - Федерація хокею України не встигла натуралізувати російських гравців напередодні олімпійської кваліфікації
    Збірна України буде справді збірною України
    УХЛ

    Головний хокейний орган країни вкотре продемонстрував власну недієздатність

    Сьогодні, 4 лютого, збірна України вирушила в казахстанський Нур-Султан на матчі олімпійського кваліфікаційного турніру, який відбудеться з 6-9 лютого. У складі нашої команди - 23 гравців.

    Склад збірної України

    Воротарі: Кирило Кучер («Білий Барс»), Микита Гордюшин («Кременчук»), Артур Оґанджанян («Twin City Thunder», США)

    Оборонці: Володимир Романенко, Андрій Григор’єв, Пилип Пангелов-Юлдашев (усі - «Донбас»), Павло Таран, Володимир Алексюк (обидва - «Білий Барс»), Олександр Александров, Всеволод Толстушко (обидва - «Кременчук»), Ігор Мережко («Хумо», ВХЛ Росії)

    Нападники: Руслан Ромащенко, Олексій Янишевський (обидва - «Дніпро»), Олександр Костиков, Микита Буценко (обидва - «Донбас»), Роман Благий, Сергій Бабинець (обидва - «Білий Барс»), Олексій Ворона, Іван Савченко, Тимур Гриценко (всі - «Кременчук»), Андрій Міхнов («Металург», Білорусь), Дмитро Німенко («Стяуа», Румунія), Гліб Кривошапкін («Ogden Mustangs», США)

    Кидається у вічі відсутність у складі гравців, які проходили процедуру натуралізації.

    У товариських турнірах, у ході яких збірна України готувалася до олімпійської кваліфікації, в складі «синьо-жовтих» виступали росіяни – воротар Олег Петров ( «Дніпро»), оборонці Юрій Сильницький («Донбас») та Владислав Грицкіх ( «Кременчук»), а також нападник Ілья Коренчук («Донбас»). Також у збірній України розраховували на оборонця Сєрґєя Афанасьєва («Дніпро»).

    За інформацією XSport, тренерський штаб збірної України не може розраховувати на вище перелічених гравців через неготовність документів, а простіше кажучи – відсутність у них українських паспортів.

    Річ у тім, що займатися цим питанням у Федерації хокею України стали лише після 10 січня 2020 року. А указ Президента України, зокрема про надання громадянства Петрову і Афанасьєву, був підписаний ще 20 грудня 2019-го.

    Коментувати ситуацію ЗМІ президента ФХУ Анатолій Брезвін відмовився. Зараз Федерація начебто намагається вирішити питання про отриманням паспортів росіянами до весняного чемпіонату світу в Польщі, але олімпійська кваліфікація точно відбудеться без них. До того ж, невідомо хто з хокеїстів все ще продовжує брати участь в процедурі натуралізації.

    Відзначимо, що Олег Петров поряд з нині травмованим Богданом Дяченком («Донбас») були основними воротарями збірної України на підготовчих турнірах. А Юрій Сильницький та Ілля Коренчук вже закидали шайби в складі нашої національної команди.

    Зауважимо, що 6 лютого збірна України зіграє проти Казахстану, 7-го – з Польщею, 9-го – проти Нідерландів.

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    Збірна України хокей Олімпіада-2022 Кирило Кучер Володимир Романенко Павло Таран Гліб Кривошапкін Артур Оґанджанян спорт поза політикою Сергій Вітер Олег Петров Юрій Сильницький Сергій Бабинець Андрій Міхнов Дмитро Німенко Микита Гордюшин Всеволод Толстушко Олександр Александров Микита Буценко Олександр Костиков Андрій Григор'єв Олексій Янишевский Ігор Мережко Іван Савченко Тимур Гриценко Олексій Ворона Роман Благий Руслан Ромащенко Сєрґєй Афанасьєв Ілья Коренчук Владислав Грицкіх Пилип Пангелов-Юлдашев
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