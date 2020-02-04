Федерація хокею України не встигла натуралізувати російських гравців напередодні олімпійської кваліфікації



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Сьогодні, 4 лютого, збірна України вирушила в казахстанський Нур-Султан на матчі олімпійського кваліфікаційного турніру, який відбудеться з 6-9 лютого. У складі нашої команди - 23 гравців.

Склад збірної України

Воротарі: Кирило Кучер («Білий Барс»), Микита Гордюшин («Кременчук»), Артур Оґанджанян («Twin City Thunder», США)

Оборонці: Володимир Романенко, Андрій Григор’єв, Пилип Пангелов-Юлдашев (усі - «Донбас»), Павло Таран, Володимир Алексюк (обидва - «Білий Барс»), Олександр Александров, Всеволод Толстушко (обидва - «Кременчук»), Ігор Мережко («Хумо», ВХЛ Росії)

Нападники: Руслан Ромащенко, Олексій Янишевський (обидва - «Дніпро»), Олександр Костиков, Микита Буценко (обидва - «Донбас»), Роман Благий, Сергій Бабинець (обидва - «Білий Барс»), Олексій Ворона, Іван Савченко, Тимур Гриценко (всі - «Кременчук»), Андрій Міхнов («Металург», Білорусь), Дмитро Німенко («Стяуа», Румунія), Гліб Кривошапкін («Ogden Mustangs», США)

Кидається у вічі відсутність у складі гравців, які проходили процедуру натуралізації.

У товариських турнірах, у ході яких збірна України готувалася до олімпійської кваліфікації, в складі «синьо-жовтих» виступали росіяни – воротар Олег Петров ( «Дніпро»), оборонці Юрій Сильницький («Донбас») та Владислав Грицкіх ( «Кременчук»), а також нападник Ілья Коренчук («Донбас»). Також у збірній України розраховували на оборонця Сєрґєя Афанасьєва («Дніпро»).

За інформацією XSport, тренерський штаб збірної України не може розраховувати на вище перелічених гравців через неготовність документів, а простіше кажучи – відсутність у них українських паспортів.

Річ у тім, що займатися цим питанням у Федерації хокею України стали лише після 10 січня 2020 року. А указ Президента України, зокрема про надання громадянства Петрову і Афанасьєву, був підписаний ще 20 грудня 2019-го.

Коментувати ситуацію ЗМІ президента ФХУ Анатолій Брезвін відмовився. Зараз Федерація начебто намагається вирішити питання про отриманням паспортів росіянами до весняного чемпіонату світу в Польщі, але олімпійська кваліфікація точно відбудеться без них. До того ж, невідомо хто з хокеїстів все ще продовжує брати участь в процедурі натуралізації.

Відзначимо, що Олег Петров поряд з нині травмованим Богданом Дяченком («Донбас») були основними воротарями збірної України на підготовчих турнірах. А Юрій Сильницький та Ілля Коренчук вже закидали шайби в складі нашої національної команди.

Зауважимо, що 6 лютого збірна України зіграє проти Казахстану, 7-го – з Польщею, 9-го – проти Нідерландів.