Україна здобула 16 нагород на останньому в сезоні етапі Кубка світу з парабіатлону

За підсумками трьох етапів Кубка світу з парабіатлону збірна України здобула 39 медалей

Сезон Кубка світу з парабіатлону 2024/25 завершився етапом змагань у шведському Турсбю. Збірна України на ньому здобула 16 медалей різного ґатунку. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Суспільне Спорт».

Парабіатлоністи змагалися у трьох дисциплінах: спринті, індивідуальній гонці й спринті-персьюті. В Турсбю українці здобули 16 медалей: чотири золоті, сім срібних й п'ять бронзових нагород. Це найкращий результат України у етапах сезону.

Найбільш успішною представницею України на етапі стала Олександра Кононова. Вона виграла три медалі у трьох різних дисциплінах серед спортсменок у класі стоячи: «золото» у спринті-персьюті, «срібло» у спринті й «бронза» – у «індивідуалці». Крім цього вона посіла перше місце у загальному заліку Кубка світу з парабіатлону.

Також з трьома нагородами медалями Кубка світу завершив останній етап Ярослав Решетинський. Він у класі з порушенням зору виграв спринт-персьют, а також здобув «срібло» в спринті й індивідуальній гонці. З двома медалями завершила змагання Людмила Ляшенко, яка у класі стоячи здобула «срібло» індивідуальної гонки й «бронзу» спринту.

Етап Кубка світу з парабіатлону в Турсбю: усі медалі України

«Золото»: Сергій Романюк (спринт, клас стоячи), Анатолій Ковалевський (індивідуальна гонка, клас з порушеннями зору), Ярослав Решетинський (спринт-персьют, клас з порушеннями зору), Олександра Кононова (спринт-персьют, клас стоячи)

Сергій Романюк (спринт, клас стоячи), Анатолій Ковалевський (індивідуальна гонка, клас з порушеннями зору), Ярослав Решетинський (спринт-персьют, клас з порушеннями зору), Олександра Кононова (спринт-персьют, клас стоячи) «Срібло»: Павло Баль (спринт, клас сидячи), Ярослав Решетинський (спринт, індивідуальна гонка, клас з порушеннями зору), Олександра Кононова (спринт, клас стоячи), Василь Кравчук (індивідуальна гонка, клас сидячи), Людмила Ляшенко (індивідуальна гонка, клас стоячи), Ірина Буй (спринт-персьют, клас стоячи)

Павло Баль (спринт, клас сидячи), Ярослав Решетинський (спринт, індивідуальна гонка, клас з порушеннями зору), Олександра Кононова (спринт, клас стоячи), Василь Кравчук (індивідуальна гонка, клас сидячи), Людмила Ляшенко (індивідуальна гонка, клас стоячи), Ірина Буй (спринт-персьют, клас стоячи) «Бронза»: Олександр Алексик (спринт, клас сидячи), Дмитро Суярко (спринт, клас з порушеннями зору), Людмила Ляшенко (спринт, клас стоячи), Олександра Кононова (індивідуальна гонка, клас стоячи), Олександр Казік (спринт-персьют, клас з порушеннями зору)

Загалом за підсумками трьох етапів Кубка світу з парабіатлону збірна України здобула 39 медалей, з яких 12 – золотих.

Кубок світу з парабіатлону 2024/25: усі медалі України за три етапи змагань