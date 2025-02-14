Чемпіонат світу з біатлону: відбувся перший особистий старт

Україну в цій гонці представляли чотири спортсменки

У швейцарському Ленцергайде стартував чемпіонат світу-2025 з біатлону, де відбувся перший особистий старт – жіночий спринт. Про це повідомляє «Суспільне».

Україну в цій гонці представляли чотири спортсменки: Юлія Джима, Ірина Петренко, Христина Дмитренко та Олена Городна. Для Джими це був дебютний виступ на світовій першості-2025, адже через хворобу вона пропустила гонку-відкриття.

Водночас для Городної цей спринт став першим у кар'єрі на рівні чемпіонатів світу.

Чемпіонат світу-2025 з біатлону. Спринт (жінки)

Жюстін Бреза-Буше (Франція, 1+0) 22:08.7 Франциска Пройсс (Німеччина, 0+1) +9.8 Суві Мінккінен (Фінляндія, 0+0) +10.0 Лєна Хеккі Гросс (Швейцарія) +11.4 Мікела Каррара (Італія, 0+1) +24.4 Лу Жанмонно (Франція 1+1) +30.8

18. Юлія Джима (Україна, 0+0) +59.7

48. Христина Дмитренко (Україна, 2+1) +2:28.

70. Ірина Петренко (Україна, 1+1) +3:11.1

75. Олена Городна (Україна, 4+0) +3:34.8

Зауважимо, що 12 лютого збірна України стартувала на чемпіонаті світу з біатлону. У першій гонці національна команда посіла восьме місце. До складу збірної України на змішану естафету увійшли Ірина Петренко, Христина Дмитренко, Антон Дудченко та Дмитро Підручний.