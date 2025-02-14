Чемпіонат світу з біатлону: відбувся перший особистий старт
Україну в цій гонці представляли чотири спортсменки
У швейцарському Ленцергайде стартував чемпіонат світу-2025 з біатлону, де відбувся перший особистий старт – жіночий спринт. Про це повідомляє «Суспільне».
Україну в цій гонці представляли чотири спортсменки: Юлія Джима, Ірина Петренко, Христина Дмитренко та Олена Городна. Для Джими це був дебютний виступ на світовій першості-2025, адже через хворобу вона пропустила гонку-відкриття.
Водночас для Городної цей спринт став першим у кар'єрі на рівні чемпіонатів світу.
Чемпіонат світу-2025 з біатлону. Спринт (жінки)
- Жюстін Бреза-Буше (Франція, 1+0) 22:08.7
- Франциска Пройсс (Німеччина, 0+1) +9.8
- Суві Мінккінен (Фінляндія, 0+0) +10.0
- Лєна Хеккі Гросс (Швейцарія) +11.4
- Мікела Каррара (Італія, 0+1) +24.4
- Лу Жанмонно (Франція 1+1) +30.8
18. Юлія Джима (Україна, 0+0) +59.7
48. Христина Дмитренко (Україна, 2+1) +2:28.
70. Ірина Петренко (Україна, 1+1) +3:11.1
75. Олена Городна (Україна, 4+0) +3:34.8
Зауважимо, що 12 лютого збірна України стартувала на чемпіонаті світу з біатлону. У першій гонці національна команда посіла восьме місце. До складу збірної України на змішану естафету увійшли Ірина Петренко, Христина Дмитренко, Антон Дудченко та Дмитро Підручний.
Коментарі — 0