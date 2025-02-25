МОК закликав федерації зимових видів допустити росіян і білорусів до кваліфікації Олімпіади-2026

Олімпійські Ігри 2026 року пройдуть з 6 до 22 лютого в Мілані та Кортіна-д’Ампеццо (Італії)

МОК хоче знайти рішення, яке дозволить росіянам і білорусам брати участь у зимових Олімпійських іграх

МОК закликав допустити російських спортсменів до відбору Олімпіади-2026. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на шведський канал SVT.

За інформацією джерел SVT, Міжнародний олімпійський комітет чітко окреслив свої контакти як із Міжнародним союзом біатлоністів (IBU), так і з Міжнародною федерацією лижних видів спорту (FIS).

«Вони не кажуть: «Робіть це, інакше ви не отримаєте від нас фінансування». Але вони зрозуміло заявляють, що хочуть знайти рішення, яке дозволить нейтральним спортсменам брати участь у зимових Олімпійських іграх. Вони дійсно хочуть цього досягти і сподіваються, що ми допустимо нейтральних спортсменів до кваліфікації на наступний сезон», – цитує SVT джерело в IBU.

Глава IBU Олле Далін заявив, що питання допуску не розглядається.

«Є думка, що було б непогано застосувати аналогічну Парижу-2024 схему в Мілані та Кортіна-д’Ампеццо. Однак ситуація на сьогодні така, що членство Росії та Білорусі призупинено, тому це питання ми не обговорюємо», – сказав Далін.

SVT звернувся до МОК щодо роз'яснення ситуації, але там відмовилися коментувати інформацію, посилаючись на брак часу.

Олімпійські Ігри 2026 року пройдуть з 6 до 22 лютого в Мілані та Кортіна-д’Ампеццо (Італії).

Нагадаємо, російський олімпійський чемпіон Микита Нагорний та шахіст, ексгромадянин України Сергій Карякін потрапили до списку санкцій ЄС.

«Сергій Карякін є сенатором Ради Федерації Росії, який представляє незаконно анексований Крим з 12 вересня 2024 року. Раніше він був гросмейстером з шахів і був відсторонений через його заяви на підтримку загарбницької війни Росії проти України. Він продовжував підтримувати війну, зокрема, опублікувавши відкритого листа президенту Володимиру Путіну, подорожуючи на окуповані Росією українські території та збираючи військові вантажі на підтримку російських збройних сил. За ці дії він нагороджений медаллю Російської Федерації «За заслуги перед Вітчизною». Він підтримує та реалізує дії чи політику, які підривають та загрожують територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України», – йдеться у заяві ЄС.

Також зазначається, що Нагорний був причетний до масового викрадення, незаконної депортації та примусового переміщення українських дітей з окупованих територій України до Росії.

«У березні 2022 року Микита Нагорний запропонував передати подарунки російським військам, які беруть участь у загарбницькій війні Росії проти України. Микита Нагорний – видатний спортсмен з великою аудиторією і значним впливом на своїх уболівальників. Він публічно підтримав дії РФ в Україні. Завдяки своєму впливу він відповідає за поширення проросійської пропаганди та дезінформації щодо загарбницької війни Росії проти України, а також відіграє активну роль у згуртуванні внутрішньої підтримки Росії для війни проти України. Тому Микита Нагорний підтримує та реалізує дії та політику, які підривають та загрожують територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України», – наголошується у переліку причин, через які Нагорний потрапив під санкції.