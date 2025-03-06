ЗСУ ліквідували російського біатлоніста

Юровських був кандидатом у майстри спорту з біатлону

Силами оборони був ліквідований російський біатлоніст Павла Юровських. Про це повідомляє «Главком».

Окупант Павло Юровських був уродженцем Кам'янська-Уральського. Захоплювався біатлоном, мав розряд «кандидат у майстри спорту».

У вересні 2022 року його було мобілізовано. Юровських брав участь у боях на Авдіївському напрямку, де отримав тяжке поранення, внаслідок якого у лютому 2025 року помер у шпиталі.

Нагадаємо, ЗСУ ліквідували онука легендарного радянського баскетболіста Юрія Озерова Романа Озерова.

Інформація про ліквідацію Романа Озерова розмістив один з пропагандистських російських ресурсів. Точна дата смерті окупанта не повідомляється, лише зазначається, що це відбулося нещодавно.

Варто зазначити, що Роман Озеров – внук легендарного радянського баскетболіста Юрія Озерова.

У 1951-1959 роках він входив до складу збірної команди СРСР з баскетболу. Юрій Озеров – чемпіон Європи 1953, 1957 років, срібний призер Олімпійських ігор 1952 та 1956 років (капітан збірної), бронзовий призер Чемпіонату Європи 1955, чемпіон СРСР 1948 року.

Багато років Озеров допомагав тренеру Олександру Гомельському у збірній СРСР. За його участю збірна СРСР ставала срібним призером Олімпійських ігор (1964), бронзовим призером Олімпійських ігор (1968, 1980), чемпіоном світу (1967), срібним призером чемпіонату світу (1978), бронзовим призером чемпіонату світу (1970), чемпіоном Європи (1963, 1965, 1967, 1969, 1979).

Як повідомлялося, Сили оборони в Білгородській області ліквідували 19-річного футболіста з Криму Романа Маркова.

Роман Марков народився 2 червня 2005 року в українській Керчі. Вже у віці 5-ти років там же він почав займатися футболом.

«Вже у 5 років він почав займатися спортом під керівництвом Жукова, а потім грав за ФК «Грифон», «Легіон» та «Авангард». Роман Марков захищав честь Керчі у команді в Чемпіонаті Криму та виступав на всеросійських турнірах. Неодноразово юний футболіст забирав номінації, як «найкращий захисник», забирав усі верхові м’ячі», – йдеться у дописі керченського ЗМІ.

У 2024 році Марков закінчив навчання у Судномеханічному технікумі у Керчі.

Вже у січні 2025 року у соцмережі Вконтакте з’явилася інформація про загибель футболіста. Зокрема, зазначалося, що це сталося 22 січня 2025 року в Білгородській області, а сам ліквідований окупант був строковиком.