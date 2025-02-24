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Масстарт на чемпіонаті світу з біатлону 2025: як фінішували українці

Іванна Гончар
glavcom.ua
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Масстарт на чемпіонаті світу з біатлону 2025: як фінішували українці
У швейцарському Ленцергайде відбувся чемпіонат світу-2025 з біатлону
фото: instagram.com/skidskyttekampen

У швейцарському Ленцергайде виступала збірна України у складі 12 спортсменів (по шість у жіночій та чоловічій команді)

Змагальну програму чемпіонату світу з біатлону серед чоловіків та жінок завершив масстарт. Як у жінок, так і в чоловіків, до нього відібралися 30 біатлоністів: топ-15 в заліку Кубка світу, ще 15 – за підсумками виступів у Ленцергайде.

Результати жіночого масстарту ЧС-2025

  • 1. Ельвіра Еберг (Швеція, 1+1+0+0) 40:32.3;
  • 2. Осеан Мішелон (Франція, 1+1+1+0) +9.4;
  • 3. Марен Кіркейде (Норвегія, 2+0+1+0) +16.5;
  • 4. Жані Рішар (Франція, 0+1+2+0) +23.1;
  • 5. Мілєна Тодорова (Болгарія, 1+0+1+0) +24.3;
  • 6. Лу Жанмонно (Франція, 3+0+0+1) +34.1.

Участь у жіночому масстарті чемпіонату світу з біатлону взяли дві українки. Юлія Джима та Христина Дмитренко відібралися за підсумками особистих стартів на чемпіонаті світу 2025. Українка Юлія Джима фінішувала на 24 місці (0+1+0+0) +2:38.4, а Христина Дмитренко на 29-му (1+2+0+1) +4:22.

Результати чоловічого масстарту ЧС-2025

  • 1. Ендре Стремсгейм (Норвегія, 1+0+0+0) 38.22.6
  • 2. Штурла Легрейд (Норвегія, 2+0+0+0) +12.4
  • 3. Йоганнес Бьо (Норвегія, 1+1+2+0) +12.7
  • 4. Кемпбелл Райт (США, 1+0+1+0) +31.4
  • 5. Мартін Понсілуома (Швеція, 1+0+1+2) +41.9
  • 6. Томмазо Джакомель (Італія, 1+2+0+1) +44.6

До перегонів масстарту чемпіонату світу з біатлону долучились два українці. Дмитро Підручний потрапив у топ-15 загального заліку Кубка світу з біатлону, а Віталій Мандзин відібрався за підсумками особистих стартів на ЧС-2025.

Мандзин фінішував 27-м (0+1+1+1) +3:10.9, а Підручний – 30-м (0+4+0+0) +5.43.5.

Нагадаємо, у швейцарському Ленцергайде відбувся чемпіонат світу-2025 з біатлону. Змагання тривали з 12 до 23 лютого.

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Теги: біатлон чемпіонат світу Збірна України українці Юлія Джима Дмитро Підручний Христина Дмитренко

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