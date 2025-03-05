Україна завершила юніорський чемпіонат світу з біатлону з однією нагородою

На юніорському чемпіонаті світу Україна була представлена 16 спортсменами

У шведському Естерсунді завершився юніорський чемпіонат світу з біатлону. З 26 лютого по 5 березня біатлоністи розіграли 18 комплектів нагород у двох вікових групах: молодшій та старшій.

На юніорському чемпіонаті світу Україна була представлена 16 спортсменами: дев'ятьма жінками й сімома чоловіками. Кожен з них взяв участь у принаймні одній гонці змагань.

За увесь турнір в активі збірної одна медаль – «бронза» Олександри Меркушиної у масстарті-60 старшої вікової категорії. Крім цього українці двічі потрапляли у топ-5 особистих гонок і посіли рекордне для країни п'яте місце у юнацькому міксті.

Завдяки бронзовій медалі Меркушиної збірна України втретє поспіль завершує змагання з нагородою. Востаннє «синьо-жовті» завершували юніорський чемпіонат світу без медалей ще у 2022 році.

Загалом у медальному заліку Україна поділила останнє, 11-те місце разом зі збірними Словенії та Швейцарії — найгірший результат за два роки.

У 2023 році у медальному заліку були 12-ті з двома «бронзами»: Олександри Меркушиної у «індивідуалці» й командної у змішаній естафеті.

Перемогу у медальному заліку юніорського чемпіонату світу здобула збірна Франції — 15 медалей, з яких п'ять золотих. Друге місце у Норвегії, у якої теж п'ять золотих нагород, а трійку замикає збірна Німеччини з шістьма нагородами змагань.

Медальний залік юніорського чемпіонату світу з біатлону

1. Франція – 5 золотих + 6 срібних +4 бронзових = 15 медалей

2. Норвегія – 5 + 2 + 1 = 8

3. Німеччина – 3 + 3 + 0 = 6

4. Швеція – 1 + 1 + 0 = 2

5. Чехія – 1 + 0 + 5 = 6

...

11-13. Словенія – 0 + 0 + 1 = 1

11-13. Швейцарія – 0 + 0 + 1 = 1

11-13. Україна – 0 + 0 + 1 = 1