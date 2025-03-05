Коли вболівати за українців. Розклад сьомого етапу Кубка світу з біатлону

Програма етапу складається з шести гонок

У чеському Новому Месті 6-9 березня відбудеться сьомий етап Кубка світу з біатлону. Про це повідомляє «Главком».

Етап Кубка світу у Новому Месті проходитиме після завершення чемпіонату світу з біатлону, який Україна завершила без нагород. Він триватиме чотири дні: з 6 до 9 березня (неділя). Програма етапу складається з шести гонок: спринти, персьюти та класичні естафети.

Розклад сьомого етапу Кубка світу з біатлону

6 березня, 19:25. Спринт, чоловіки

7 березня, 19:25. Спринт, жінки

8 березня, 15:55. Гонка переслідування, чоловіки

8 березня, 18:40. Гонка переслідування, жінки

9 березня, 14:50. Естафета, чоловіки

9 березня, 17:45. Естафета, жінки

Нагадаємо, у шведському Естерсунді завершився юніорський чемпіонат світу з біатлону. З 26 лютого по 5 березня біатлоністи розіграли 18 комплектів нагород у двох вікових групах: молодшій та старшій.

На юніорському чемпіонаті світу Україна була представлена 16 спортсменами: дев'ятьма жінками й сімома чоловіками. Кожен з них взяв участь у принаймні одній гонці змагань.

За увесь турнір в активі збірної одна медаль – «бронза» Олександри Меркушиної у масстарті-60 старшої вікової категорії. Крім цього українці двічі потрапляли у топ-5 особистих гонок і посіли рекордне для країни п'яте місце у юнацькому міксті.

Завдяки бронзовій медалі Меркушиної збірна України втретє поспіль завершує змагання з нагородою. Востаннє «синьо-жовті» завершували юніорський чемпіонат світу без медалей ще у 2022 році.

Загалом у медальному заліку Україна поділила останнє, 11-те місце разом зі збірними Словенії та Швейцарії — найгірший результат за два роки.

У 2023 році у медальному заліку були 12-ті з двома «бронзами»: Олександри Меркушиної у «індивідуалці» й командної у змішаній естафеті.

Перемогу у медальному заліку юніорського чемпіонату світу здобула збірна Франції — 15 медалей, з яких п'ять золотих. Друге місце у Норвегії, у якої теж п'ять золотих нагород, а трійку замикає збірна Німеччини з шістьма нагородами змагань.