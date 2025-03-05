Чемпіонат світу з біатлону серед військових: став відомий склад збірної України

Цьогорічна світова першість проходить під гаслом «Військові чемпіони – за мир»

Став відомий склад збірної України з біатлону, яка візьме участь в традиційному чемпіонаті світу серед військових. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Чемпіон».

Турнір відбудеться у швейцарському Люцерні з 23 до 30 березня.

Збірна України вирушить на змагання в такому складі:

Жінки: Юлія Джима, Анна Кривонос, Надія Бєлкіна, Валерія Дмитренко, Ірина Петренко.

Чоловіки: Денис Насико, Артем Тищенко, Руслан Ткаленко, Богдан Цимбал.

Цьогорічна першість проходить під гаслом «Військові чемпіони – за мир». 1400 атлетів з більш ніж 40 країн будуть змагатися в лижних гонках, гонці патрулів, гірських лижах, лижному орієнтуванні, сноуборді, стрибках на лижах з парашутом.

Така першість проводиться раз на чотири роки, в рік що передує зимовим Олімпійським іграм.

Нагадаємо, у шведському Естерсунді завершився юніорський чемпіонат світу з біатлону. З 26 лютого по 5 березня біатлоністи розіграли 18 комплектів нагород у двох вікових групах: молодшій та старшій.

На юніорському чемпіонаті світу Україна була представлена 16 спортсменами: дев'ятьма жінками й сімома чоловіками. Кожен з них взяв участь у принаймні одній гонці змагань.

За увесь турнір в активі збірної одна медаль – «бронза» Олександри Меркушиної у масстарті-60 старшої вікової категорії. Крім цього українці двічі потрапляли у топ-5 особистих гонок і посіли рекордне для країни п'яте місце у юнацькому міксті.

Завдяки бронзовій медалі Меркушиної збірна України втретє поспіль завершує змагання з нагородою. Востаннє «синьо-жовті» завершували юніорський чемпіонат світу без медалей ще у 2022 році.

Загалом у медальному заліку Україна поділила останнє, 11-те місце разом зі збірними Словенії та Швейцарії — найгірший результат за два роки.

У 2023 році у медальному заліку були 12-ті з двома «бронзами»: Олександри Меркушиної у «індивідуалці» й командної у змішаній естафеті.

Перемогу у медальному заліку юніорського чемпіонату світу здобула збірна Франції — 15 медалей, з яких п'ять золотих. Друге місце у Норвегії, у якої теж п'ять золотих нагород, а трійку замикає збірна Німеччини з шістьма нагородами змагань.