Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Чемпіонат світу з біатлону серед військових: став відомий склад збірної України

Христина Жиренко
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Чемпіонат світу з біатлону серед військових: став відомий склад збірної України
Юлія Джима візьме участь у чемпіонат світу з біатлону серед військових
фото: Dmytro Yevenko / biathlon.com.ua

Цьогорічна світова першість проходить під гаслом «Військові чемпіони – за мир»

Став відомий склад збірної України з біатлону, яка візьме участь в традиційному чемпіонаті світу серед військових. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Чемпіон».

Турнір відбудеться у швейцарському Люцерні з 23 до 30 березня.

Збірна України вирушить на змагання в такому складі:

Жінки: Юлія Джима, Анна Кривонос, Надія Бєлкіна, Валерія Дмитренко, Ірина Петренко.

Чоловіки: Денис Насико, Артем Тищенко, Руслан Ткаленко, Богдан Цимбал.

Цьогорічна першість проходить під гаслом «Військові чемпіони – за мир». 1400 атлетів з більш ніж 40 країн будуть змагатися в лижних гонках, гонці патрулів, гірських лижах, лижному орієнтуванні, сноуборді, стрибках на лижах з парашутом.

Така першість проводиться раз на чотири роки, в рік що передує зимовим Олімпійським іграм.

Нагадаємо, у шведському Естерсунді завершився юніорський чемпіонат світу з біатлону. З 26 лютого по 5 березня біатлоністи розіграли 18 комплектів нагород у двох вікових групах: молодшій та старшій.

На юніорському чемпіонаті світу Україна була представлена 16 спортсменами: дев'ятьма жінками й сімома чоловіками. Кожен з них взяв участь у принаймні одній гонці змагань.

За увесь турнір в активі збірної одна медаль – «бронза» Олександри Меркушиної у масстарті-60 старшої вікової категорії. Крім цього українці двічі потрапляли у топ-5 особистих гонок і посіли рекордне для країни п'яте місце у юнацькому міксті.

Завдяки бронзовій медалі Меркушиної збірна України втретє поспіль завершує змагання з нагородою. Востаннє «синьо-жовті» завершували юніорський чемпіонат світу без медалей ще у 2022 році.

Загалом у медальному заліку Україна поділила останнє, 11-те місце разом зі збірними Словенії та Швейцарії — найгірший результат за два роки.

У 2023 році у медальному заліку були 12-ті з двома «бронзами»: Олександри Меркушиної у «індивідуалці» й командної у змішаній естафеті.

Перемогу у медальному заліку юніорського чемпіонату світу здобула збірна Франції — 15 медалей, з яких п'ять золотих. Друге місце у Норвегії, у якої теж п'ять золотих нагород, а трійку замикає збірна Німеччини з шістьма нагородами змагань.

Теги: чемпіонат світу Збірна України військові Юлія Джима Руслан Ткаленко Артем Тищенко Анна Кривонос Надія Бєлкіна Богдан Цимбал Валерія Дмитренко біатлон

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Державне бюро розслідувань підозрює генерала Горбенка у недбалому ставленні до військової служби
Провал оборони Харківщини. Суд відпустив генерала Горбенка під домашній арешт
27 лютого, 21:08
Вайжевські: Одне неправильне рішення – і я назавжди втратила частину безіменного пальця
Польська бобслеїстка Вайжевські на чемпіонаті світу втратила частину пальця
27 лютого, 10:53
Український лідер: «Просто сказати: «У нас війна» і закривати очі на все, неправильно»
«Хтось повинен відповідати». Зеленський прокоментував підозри генералам за провал оборони на Харківщині
23 лютого, 19:07
Позиції Україні у рейтингу Brand Finance Global Soft Power Index змінились у цьому році
Світовий рейтинг «м'якої сили»: хто у лідерах та на якій сходинці Україна
21 лютого, 17:30
Президент Франції Емманюель Макрон
Макрон зробив заяву щодо відправки військ в Україну
19 лютого, 01:16
Кошти, повернуті курсантами та офіцерами, зараховуватимуться до загального фонду державного бюджету
Уряд затвердив нові правила повернення коштів за дострокове припинення військової освіти
14 лютого, 19:01
За добу відбулося 107 бойових зіткнень
Карта бойових дій в Україні станом на 14 лютого 2025 року
14 лютого, 00:32
Відбулося 90 бойових зіткнень
Карта бойових дій в Україні станом на 12 лютого 2025 року
12 лютого, 00:39
Курська наступальна операція залишається прикладом раптових асиметричних та успішних дій ЗСУ
Від початку Курської операції Росія втратила близько 40 тис. осіб – Генштаб
6 лютого, 09:50

Новини

Чемпіонат світу з біатлону серед військових: став відомий склад збірної України
Чемпіонат світу з біатлону серед військових: став відомий склад збірної України
Мексиканська футболістка забила фантастичний гол ударом «скорпіона» (відео)
Мексиканська футболістка забила фантастичний гол ударом «скорпіона» (відео)
Фінал чемпіонату світу з футболу у 2026 році вперше пройде з музичним шоу у перерві
Фінал чемпіонату світу з футболу у 2026 році вперше пройде з музичним шоу у перерві
Довбик потрапив до символічної збірної 27 туру чемпіонату Італії
Довбик потрапив до символічної збірної 27 туру чемпіонату Італії
Українські арбітри працюватимуть на поєдинку 1/8 фіналу Ліги Європи
Українські арбітри працюватимуть на поєдинку 1/8 фіналу Ліги Європи
Коли вболівати за українців. Розклад сьомого етапу Кубка світу з біатлону
Коли вболівати за українців. Розклад сьомого етапу Кубка світу з біатлону

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
179K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 5 березня: ситуація на фронті
63K
Карта повітряних тривог України онлайн 5 березня 2025
32K
Скільки американців винуватять Україну у розв'язанні війни? Опитування Reuters
30K
США обмежили Британію у допомозі Україні – Daily Mail
13K
Втрати ворога станом на 5 березня 2025 – Генштаб ЗСУ
13K
Канада пішла на принцип: cпоживачі ігнорують торгового гіганта США

Новини

У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Сьогодні, 02:45
5 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Держава взяла під контроль заарештоване майно олігарха-втікача
Вчора, 18:04
4 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:05
Повітряна тривога через ракетну небезпеку тривала 24 хвилини
3 березня, 12:09
3 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
3 березня, 00:01

Прес-релізи

Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
19 лютого, 13:10
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua