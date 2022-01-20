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    Українці на Кубку світу з біатлону провели найгіршу гонку сезону

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    Антон Дудченко став найкращим в українській команді - Українці на Кубку світу з біатлону провели найгіршу гонку сезону
    Антон Дудченко став найкращим в українській команді
    фото з відкритих джерел

    Жоден з наших спортсменів не потрапив до залікової зони

    Індивідуальна гонка на сьомому етапі Кубку світу в Антхольці відкривала програму змагань і стала найгіршою для українських біатлоністів в сезоні. Жоден з п‘яти наших учасників не потрапив до залікової зони, а найкращим став Антон Дудченко, котрий з чотирма хибами на вогневих рубежах фінішував на 47 місці. Це – найгірша гонка сезону у виконанні українців.

    Зазначимо, що в гонці не взяв участь капітан нашої команди Дмитро Підручний. Тренери дали йому можливість перепочити перед Олімпіадою, адже в окремих змаганнях він демонстрував досить пристойні результати, а одного разу ледве не потрапив на п’єдестал.

    Щодо інших, то шансів, що за два тижні той же Артем Прима набере звичну для себе спортивну форму, небагато. На лижні сьогодні він програв близько двох хвилин.

    Нагадаємо, в індивідуальній гонці за кожну хибу додається одна хвилина.

    Результати: 1. Антон Бабіков (0 промахів), 2. Т. Бьо (2) – + 9,4 секунди, 3. Саїд Халілі (1) – + 48,5 с… 47. Антон Дудченко (4) – + 5:57,5… 55. Артем Тищенко (3) – +6:24,3… 62. Богдан Цымбал (5) – +7:05,8… 64. Артем Прима (6) – +7:08,8… 91. Тарас Лесюк (7) – +9:59,7.

    Тим часом став відомий склад збірної України на зимову Олімпіаду.

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    Теги: Олімпіада біатлон Артем Прима Дмитро Підручний
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    Українці на Кубку світу з біатлону провели найгіршу гонку сезону