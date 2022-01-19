  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
рус
    Новини

    Олімпійське селище в Пекіні: чим воно дивуватиме спортсменів (фото)

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Олімпійське селище в Пекіні: чим воно дивуватиме спортсменів (фото)
    фото з відкритих джерел

    Зимові Ігри-2022 візьмуть старт четвертого лютого

    До зимової Олімпіади вже все готово. Перші змагання розпочнуться вже четвертого лютого, а перші олімпійці почнуть заїжджати до селища, де мешкатимуть спортсмени, вже в кінці січня.

    Містечко для спортсменів розділено на три зони – у Пекіні, Яньціні та Чжанцзякоу. Його здали в експлуатацію в липні 2021 року. У 20 житлових будинках одночасно можуть розміститися 2338 спортсменів, тренерів та персоналу.

    Стандарти будівництва відповідають рівню трьох зірок. Будівлі оформлені у китайському стилі.

    В Яньціні село розташоване в горах на висоті 900 метрів над рівнем моря. Там усі корпуси з'єднуються опалюваними коридорами. Тут мешкатимуть гірськолижники. До траси вони зможуть дістатися канатною дорогою, а назад за бажанням зможуть спуститися на лижах.

    1 з 13
    на весь екран згорнути
    Олімпійське селище в Пекіні: чим воно дивуватиме спортсменів (фото)
    Олімпійське селище в Пекіні: чим воно дивуватиме спортсменів (фото)
    Олімпійське селище в Пекіні: чим воно дивуватиме спортсменів (фото)
    Олімпійське селище в Пекіні: чим воно дивуватиме спортсменів (фото)
    Олімпійське селище в Пекіні: чим воно дивуватиме спортсменів (фото)
    Олімпійське селище в Пекіні: чим воно дивуватиме спортсменів (фото)
    Олімпійське селище в Пекіні: чим воно дивуватиме спортсменів (фото)
    Олімпійське селище в Пекіні: чим воно дивуватиме спортсменів (фото)
    Олімпійське селище в Пекіні: чим воно дивуватиме спортсменів (фото)
    Олімпійське селище в Пекіні: чим воно дивуватиме спортсменів (фото)
    Олімпійське селище в Пекіні: чим воно дивуватиме спортсменів (фото)
    Олімпійське селище в Пекіні: чим воно дивуватиме спортсменів (фото)

    Кімнати розраховані на одного чи двох спортсменів. Обігрівачі, телевізори та кондиціонери керуються зі смартфону.

    Довжину ліжка можна регулювати за висотою, нахилом і довжиною.

    У селищі цілодобово працюватиме фітнес-центр. До їх послуг також зони відпочинку, банк, кав'ярня та сувенірний магазин.

    У кожному селі є клініка з 18 відділеннями, зокрема з невідкладним та хірургічним. Тут працюють 200 медичних співробітників.

    В разі, якщо хтось з олімпійців захворіє на коронавірус, то його відправлять до лікарні за межами села.

    В олімпійське меню увійшли майже 700 страв. Організатори вивчали традиції національних кухонь, хоча, звичайно, переважатимуть китайські страви.

    Теги: Олімпіада біатлон фігурне катання лижний спорт гірські лижі бобслей
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Олімпійське селище в Пекіні: чим воно дивуватиме спортсменів (фото)