Олімпійське селище в Пекіні: чим воно дивуватиме спортсменів (фото)

Зимові Ігри-2022 візьмуть старт четвертого лютого

До зимової Олімпіади вже все готово. Перші змагання розпочнуться вже четвертого лютого, а перші олімпійці почнуть заїжджати до селища, де мешкатимуть спортсмени, вже в кінці січня.

Містечко для спортсменів розділено на три зони – у Пекіні, Яньціні та Чжанцзякоу. Його здали в експлуатацію в липні 2021 року. У 20 житлових будинках одночасно можуть розміститися 2338 спортсменів, тренерів та персоналу.

Стандарти будівництва відповідають рівню трьох зірок. Будівлі оформлені у китайському стилі.

В Яньціні село розташоване в горах на висоті 900 метрів над рівнем моря. Там усі корпуси з'єднуються опалюваними коридорами. Тут мешкатимуть гірськолижники. До траси вони зможуть дістатися канатною дорогою, а назад за бажанням зможуть спуститися на лижах.

Кімнати розраховані на одного чи двох спортсменів. Обігрівачі, телевізори та кондиціонери керуються зі смартфону.

Довжину ліжка можна регулювати за висотою, нахилом і довжиною.

У селищі цілодобово працюватиме фітнес-центр. До їх послуг також зони відпочинку, банк, кав'ярня та сувенірний магазин.

У кожному селі є клініка з 18 відділеннями, зокрема з невідкладним та хірургічним. Тут працюють 200 медичних співробітників.

В разі, якщо хтось з олімпійців захворіє на коронавірус, то його відправлять до лікарні за межами села.

В олімпійське меню увійшли майже 700 страв. Організатори вивчали традиції національних кухонь, хоча, звичайно, переважатимуть китайські страви.