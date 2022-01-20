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    Де дивитися останній перед Олімпіадою етап Кубку світу з біатлону

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    Дмитру Підручному дали можливість перепочити - Де дивитися останній перед Олімпіадою етап Кубку світу з біатлону
    Дмитру Підручному дали можливість перепочити
    фото з відкритих джерел

    Капітан української збірної Підручний не пробіжить індивідуальну гонку

    20 січня візьме старт останній перед Олімпіадою в Пекіні етап Кубку світу з біатлону. Збірна України буде представлена в Атхольці основним складом, який відправиться на зимові Ігри. Але не в усіх гонках братиме участь капітан нашої команди Дмитро Підручний. Він пропустить індивідуальну гонку, яка пройде в перший день. Так вирішили тренери – спортсмену треба дати відпочити, щоб він зміг якнайкраще підготуватися до естафети.

    До складу жіночою команди повернулася Олена Білосюк (Підгрушна), яка останні тижні тренувалася окремо від команди.

    Склади такі: чоловіки – Дмитро Підручний, Артем Прима, Антон Дудченко, Богдан Цимбал, Артем Тищенко та Тарас Лесюк; жінки – Юлія Джима, Валя Семеренко, Дарʼя Блашко, Анастасія Меркушина, Ірина Петренко та Олена Білосюк.

    Усі гонки покаже «UA:Перший».

    Розклад змагань

    20 січня. 15:15. Індивідуальна гонка 20 км (чоловіки).

    21 січня. 15:15. Індивідуальна гонка 15 км (жінки).

    22 січня. 13:50. Мас-старт 15 км (чоловіки).

    16:00. Естафета 4×6 км (жінки)

    23 січня. 13:15. Естафета 4×7,5 км (чоловіки).

    16:15. Мас-старт 12,5 км (жінки).

    Олімпіада в Пекіні пройде з 4 по 20 лютого.

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    Теги: Олімпіада біатлон Кубок світу Юлія Джима Дмитро Підручний
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    Де дивитися останній перед Олімпіадою етап Кубку світу з біатлону