Де дивитися останній перед Олімпіадою етап Кубку світу з біатлону

Капітан української збірної Підручний не пробіжить індивідуальну гонку

20 січня візьме старт останній перед Олімпіадою в Пекіні етап Кубку світу з біатлону. Збірна України буде представлена в Атхольці основним складом, який відправиться на зимові Ігри. Але не в усіх гонках братиме участь капітан нашої команди Дмитро Підручний. Він пропустить індивідуальну гонку, яка пройде в перший день. Так вирішили тренери – спортсмену треба дати відпочити, щоб він зміг якнайкраще підготуватися до естафети.

До складу жіночою команди повернулася Олена Білосюк (Підгрушна), яка останні тижні тренувалася окремо від команди.

Склади такі: чоловіки – Дмитро Підручний, Артем Прима, Антон Дудченко, Богдан Цимбал, Артем Тищенко та Тарас Лесюк; жінки – Юлія Джима, Валя Семеренко, Дарʼя Блашко, Анастасія Меркушина, Ірина Петренко та Олена Білосюк.

Усі гонки покаже «UA:Перший».

Розклад змагань

20 січня. 15:15. Індивідуальна гонка 20 км (чоловіки).

21 січня. 15:15. Індивідуальна гонка 15 км (жінки).

22 січня. 13:50. Мас-старт 15 км (чоловіки).

16:00. Естафета 4×6 км (жінки)

23 січня. 13:15. Естафета 4×7,5 км (чоловіки).

16:15. Мас-старт 12,5 км (жінки).

Олімпіада в Пекіні пройде з 4 по 20 лютого.