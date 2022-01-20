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    Померла єдина в історії баскетболістка, яку вибрала на драфті чоловіча команда

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    Люсія Харріс - Померла єдина в історії баскетболістка, яку вибрала на драфті чоловіча команда
    Люсія Харріс
    фото з відкритих джерел

    Люсія Харріс стала першою темношкірою жінкою, яку ввели до Зали слави баскетболу

    У віці 66 років померла легендарна баскетболістка, віцечемпіонка Олімпійських ігор Люсія Харріс. Американка стала єдиною жінкою в історії, яку обрали на драфті Національної баскетбольної асоціації. Про це повідомляє пресслужба НБА. Причини смерті не називають.

    Харріс була обрана в сьомому раунді драфту НБА-1977 командою «Нью-Орлеан Джаз», але не зіграла жодного матчу за клуб через вагітність.

    У 1992 році вона була введена до Зали баскетбольної слави і стала першою темношкірою жінкою, яку вшанували таким чином.

    Харріс увійшла до складу збірної США у 1975 році, а через рік жіночий баскетбол дебютував на Олімпійських іграх. Люсія стала автором першого влучного кидка в історії жіночого баскетболу на олімпіадах.

    Минулого року спортсменка стала героїнею короткометражного фільму «Королева баскетболу», номінованого на «Оскар».

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    Теги: Олімпіада баскетбол НБА
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    Померла єдина в історії баскетболістка, яку вибрала на драфті чоловіча команда