Знущаються. Усик розповів про поїздки в Крим

Боксер не був на півострові, де й нього мешкають родичі, два роки

Чемпіон світу з боксу в надважкій вазі Олександр Усик розповів, з якими складнощами він стикається під час проходження кримського кордону. На півострові у нього мешкають родичі.

«Складно із кордонами. Знущаються. «Куди ви їдете?», «Навіщо ви їдете?», «А скільки ви там пробудете?». Ні, це не українські прикордонники. Це кримський кордон. На нашому українському кордоні жодних проблем, а ось там і черга буває дуже велика, і просто подуріти, пожахати… Адже вони знають мене», – сказав Усик в інтерв'ю на каналі телеведучої Маші Єфросініної.

35-річний Усик став чемпіоном світу за версіями WBA, IBF, WBO та IBO після впевненої перемоги над британцем Ентоні Джошуа одноголосним рішенням суддів. Після цього Джошуа активував пункт контракту про можливий реванш та хоче повернути собі чемпіонські пояси. За попередньою інформацією, другий поєдинок Джошуа – Усик відбудеться у березні-квітні 2022 року.

Раніше Усик показав, як відсвяткував ювілей.