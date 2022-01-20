Став відомий склад збірної України на зимову Олімпіаду

Вітчизняні спортсмени здобули 44 ліцензії

До Олімпіади в Пекіні залишається два тижні. Склад збірної України відомий майже повністю. Залишилося визначити запасних у біатлоні та заповнити квоти в гірськолижному спорті.

Загалом Україну представлять 44 спортсмени у 12 видах програми. Це на 11 більше, ніж на попередніх зимових Іграх у Пхенчхані.

Склад збірної України на Олімпійські ігри-2022 у Пекіні

Біатлон. Чоловіки – Дмитро Підручний, Артем Прима, Богдан Цимбал, Антон Дудченко, Артем Тищенко.

Жінки – Юлія Джима, Олена Білосюк (Підгрушна), Дар’я Блашко, Валентина Семеренко. Ще одна біатлоністка визначиться на етапі Кубку світу в Антхольці. На останню путівку претендують Ірина Петренко і Анастасія Меркушина.

Бобслей: Лідія Гунько.

Гірськолижний спорт: Іван Ковбаснюк, Анастасія Шепіленко (попередньо).

Лижне двоборство: Дмитро Мазурчук.

Лижні перегони: Чоловіки: Олексій Красовський, Руслан Перехода.

Жінки: Марина Анцибор, Вікторія Олех, Юлія Кроль, Валентина Камінська, Дар'я Рубльова.

Санний спорт: Андрій Мандзій, Антон Дукач, Ігор Стахів, Андрій Лисецький, Олена Стецьків та Юліана Туницька.

Скелетон: Владислав Гераскевич.

Сноубордінг: Аннамарі Данча.

Стрибки з трампліну: Віталій Калініченко та Євген Марусяк.

Фігурне катання: Іван Шмуратко, Артем Даренський, Максим Нікітін, Олександра Назарова, Анастасія Шаботова, Софія Голіченко.

Фрістайл: Олександр Абраменко, Дмитро Котовський, Олександр Окіпнюк, Ольга Полюк та Анастасія Новосад.

Шорт-трек: Олег Гандей, Уляна Дуброва.

Олімпіада в Пекіні відбудеться з 4 по 20 лютого.