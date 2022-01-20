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    Став відомий склад збірної України на зимову Олімпіаду

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    Медальні надії України пов'язані з біатлоном - Став відомий склад збірної України на зимову Олімпіаду
    Медальні надії України пов'язані з біатлоном
    фото з відкритих джерел

    Вітчизняні спортсмени здобули 44 ліцензії

    До Олімпіади в Пекіні залишається два тижні. Склад збірної України відомий майже повністю. Залишилося визначити запасних у біатлоні та заповнити квоти в гірськолижному спорті.

    Загалом Україну представлять 44 спортсмени у 12 видах програми. Це на 11 більше, ніж на попередніх зимових Іграх у Пхенчхані.

    Склад збірної України на Олімпійські ігри-2022 у Пекіні

    Біатлон. Чоловіки – Дмитро Підручний, Артем Прима, Богдан Цимбал, Антон Дудченко, Артем Тищенко.

    Жінки – Юлія Джима, Олена Білосюк (Підгрушна), Дар’я Блашко, Валентина Семеренко. Ще одна біатлоністка визначиться на етапі Кубку світу в Антхольці. На останню путівку претендують Ірина Петренко і Анастасія Меркушина.

    Бобслей: Лідія Гунько.

    Гірськолижний спорт: Іван Ковбаснюк, Анастасія Шепіленко (попередньо).

    Лижне двоборство: Дмитро Мазурчук.

    Лижні перегони: Чоловіки: Олексій Красовський, Руслан Перехода.

    Жінки: Марина Анцибор, Вікторія Олех, Юлія Кроль, Валентина Камінська, Дар'я Рубльова.

    Санний спорт: Андрій Мандзій, Антон Дукач, Ігор Стахів, Андрій Лисецький, Олена Стецьків та Юліана Туницька.

    Скелетон: Владислав Гераскевич.

    Сноубордінг: Аннамарі Данча.

    Стрибки з трампліну: Віталій Калініченко та Євген Марусяк.

    Фігурне катання: Іван Шмуратко, Артем Даренський, Максим Нікітін, Олександра Назарова, Анастасія Шаботова, Софія Голіченко.

    Фрістайл: Олександр Абраменко, Дмитро Котовський, Олександр Окіпнюк, Ольга Полюк та Анастасія Новосад.

    Шорт-трек: Олег Гандей, Уляна Дуброва.

    Олімпіада в Пекіні відбудеться з 4 по 20 лютого.

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    Теги: Олімпіада Збірна України Валентина Семеренко Юлія Джима Артем Прима Дмитро Підручний Олександр Абраменко
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    Став відомий склад збірної України на зимову Олімпіаду