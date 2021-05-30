Українці здобули два «золота» на етапі Кубку світу зі спортивної гімнастики

Переможцями стали Анастасія Бачинська та Ілля Ковтун

Місяць тому на чемпіонаті Європи у вправах на колоді Анастасія була третьою, а на етапі Кубку світу, який зараз проходить у Болгарії, вона стала переможницею. Це друга медаль вихованки столичного Олімпійського коледжу на такому рівні. 2019-го в Парижі вона виграла «срібло».

Перше місце у вправах на коні здобув і Ілля Ковтун. Він уперше брав участь на етапах Кубку світу. А в квітні став бронзовим призером континентальної першості у багатоборстві. Примітно, що тоді у вправах на коні у нього був лише восьмий результат.

Ковтун також змагатиметься у фіналі вправ на брусах. За підсумками кваліфікації у нього найркащий результат.

Бачинська виступить у фіналі вправ на брусах. Діана Варінська крім брус змагатиметься ще й у вільних вправах.

Раніше українських легкоатлеток не допустили до «Діамантової ліги». Розповідає Ольга Саладуха.

А головний конкурент Мугучіх і Левченко з Росії травмувалася перед Олімпіадою.