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    Українці здобули два «золота» на етапі Кубку світу зі спортивної гімнастики

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    Анастасія Бачинська вперше перемогла на етапі Кубку світу - Українці здобули два «золота» на етапі Кубку світу зі спортивної гімнастики
    Анастасія Бачинська вперше перемогла на етапі Кубку світу
    Фото з відкритих джрелел

    Переможцями стали Анастасія Бачинська та Ілля Ковтун

    Місяць тому на чемпіонаті Європи у вправах на колоді Анастасія була третьою, а на етапі Кубку світу, який зараз проходить у Болгарії, вона стала переможницею. Це друга медаль вихованки столичного Олімпійського коледжу на такому рівні. 2019-го в Парижі вона виграла «срібло».

    Перше місце у вправах на коні здобув і Ілля Ковтун. Він уперше брав участь на етапах Кубку світу. А в квітні став бронзовим призером континентальної першості у багатоборстві. Примітно, що тоді у вправах на коні у нього був лише восьмий результат.

    Ковтун також змагатиметься у фіналі вправ на брусах. За підсумками кваліфікації у нього найркащий результат.

    Бачинська виступить у фіналі вправ на брусах. Діана Варінська крім брус змагатиметься ще й у вільних вправах.

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    Теги: Олімпіада Олексій Ковтун Анастасія Бачинська
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    Українці здобули два «золота» на етапі Кубку світу зі спортивної гімнастики