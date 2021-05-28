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    На шляху до Олімпіади: українець став чемпіоном Європи

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    Олег Омельчук до Олімпіади підходить з високими результатами - На шляху до Олімпіади: українець став чемпіоном Європи
    Олег Омельчук до Олімпіади підходить з високими результатами
    Фото з відкритих джерел

    Олег Омельчук виграв «золото» континентальної першості зі стрільби з довільного пістолета

    Другу золоту медаль здобули українські стрільці на чемпіонаті Європи, який проходить в хорватському Осієку. Найкращим у стрільбі з довільного пістолета став Олег Омельчук. У цій же вправі «бронзу» взяв Віктор Банькін.

    Олег Омельчук є одним з найтитулованіших українських стрільців.

    Серед останніх його високих нагород – чемпіонство Європи 2019-го року у дуеті з Оленою Костевич, срібло 2019-го року на ІІ Європейських іграх у стрільбі з пневматичного пістолета на 10 м. Він виступить на Олімпіаді в Токіо.

    Омельчук 2018 року встановив світовий рекорд у кульовій стрільбі з малокаліберного пістолета на дистанції 10 метрів.

    Раніше золоті нагороди чемпіонату Європи виборола українська жіноча команда, яка в фіналі «перестріляла» росіян.

    Скільки олімпійських медалей «наворожили» Україні і хто їх виграє.

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    Теги: Олімпіада Олег Омельчук Олена Костевич
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    На шляху до Олімпіади: українець став чемпіоном Європи