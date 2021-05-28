На шляху до Олімпіади: українець став чемпіоном Європи

Олег Омельчук до Олімпіади підходить з високими результатами

Олег Омельчук виграв «золото» континентальної першості зі стрільби з довільного пістолета

Другу золоту медаль здобули українські стрільці на чемпіонаті Європи, який проходить в хорватському Осієку. Найкращим у стрільбі з довільного пістолета став Олег Омельчук. У цій же вправі «бронзу» взяв Віктор Банькін.

Олег Омельчук є одним з найтитулованіших українських стрільців.

Серед останніх його високих нагород – чемпіонство Європи 2019-го року у дуеті з Оленою Костевич, срібло 2019-го року на ІІ Європейських іграх у стрільбі з пневматичного пістолета на 10 м. Він виступить на Олімпіаді в Токіо.

Омельчук 2018 року встановив світовий рекорд у кульовій стрільбі з малокаліберного пістолета на дистанції 10 метрів.

Раніше золоті нагороди чемпіонату Європи виборола українська жіноча команда, яка в фіналі «перестріляла» росіян.

Скільки олімпійських медалей «наворожили» Україні і хто їх виграє.