На шляху до Олімпіади: українець став чемпіоном Європи
Олег Омельчук виграв «золото» континентальної першості зі стрільби з довільного пістолета
Другу золоту медаль здобули українські стрільці на чемпіонаті Європи, який проходить в хорватському Осієку. Найкращим у стрільбі з довільного пістолета став Олег Омельчук. У цій же вправі «бронзу» взяв Віктор Банькін.
Олег Омельчук є одним з найтитулованіших українських стрільців.
Серед останніх його високих нагород – чемпіонство Європи 2019-го року у дуеті з Оленою Костевич, срібло 2019-го року на ІІ Європейських іграх у стрільбі з пневматичного пістолета на 10 м. Він виступить на Олімпіаді в Токіо.
Омельчук 2018 року встановив світовий рекорд у кульовій стрільбі з малокаліберного пістолета на дистанції 10 метрів.
Раніше золоті нагороди чемпіонату Європи виборола українська жіноча команда, яка в фіналі «перестріляла» росіян.
Скільки олімпійських медалей «наворожили» Україні і хто їх виграє.
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