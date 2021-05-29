Саладуха повернулася в «Діамантову лігу». Проценко виграв медаль

Українські легкоатлети взяли участь у змаганнях на етапі в Досі

Ольга Саладуха розпочала змагальну підготовку до Олімпіади в Токіо. Минулої неділі їй не дозволити вийти в сектор для потрійних стрибків в британському Гейтсхеді через порушення санітарних обмежень, а у Досі в Катарі, який приймав другий етап «Діамантової ліги», все пройшло вже нормально. Українка не виступала півтора роки, тож зараз втягується у сезон. Вона показала шостий результат, стрибнувши на 14 метрів 4 сантиметри. Її особистий рекорд, нагадаємо, дорівнює 14,99 метра.

Змагання в потрійному стрибку виграла лідер сезону Юлімар Рохас з Венесуели з результатом 5,15 метра. Друге й третє місця зайняли Кімберлі Уїльямс та Шаніка Томас з Ямайки. Їхні результати – 14,69 і 14,58 відповідно.

У змаганнях стрибунів у висоту третім став Андрій Проценко. Результат українця – 2,27 метра. Друге місце посів дворазовий чемпіон світу Мутаз Есса Баршим (2,30), першим – Ілля Іванюк з команди нейтральних атлетів (2,33).

Наступний етап «Діамантової ліги» відбудеться 10 червня.