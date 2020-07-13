Українець Чигринський забив «Панатінаїкосу». Його клуб бореться за Лігу чемпіонів (відео)



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Дмитро Чигринський полюбляє забивати в ключових матчах ще з українських часів Світлина - ФК АЕК

Для Дмитра то третій м’яч у сезоні

Український оборонець афінського АЕКа Дмитро Чигринський допоміг своїй команді обіграти на виїзді 3:1 у дербі «Панатінаїкос» в рамках 34-го туру чемпіонату Греції.

Дмитро вийшов у стартовому складі АЕКа і вже на восьмій хвилині відкрив рахунок. Чигринський вдало відкрився у штрафному майданчику суперника при подачі з правого флангу і з лінії воротарського відправив м'яч у сітку. До слова, Чигринський у нинішньому сезоні провів уже 20 матчів у чемпіонаті Греції, забивши три голи.

Щоправда, господарі доволі швидко відновили рівновагу зусиллями Дімітріоса Курбеліса. Однак АЕК ще перед перервою забив вдруге – відзначився Нельсон Олівейра. А вже у компенсований час до другого тайму екс-гравець «Роми» Даніеле Верде добив «Панатінаїкос», реалізувавши пенальті.

АЕК завдяки цій перемозі набрав 68 очок і тепер відстає від ПАОКа, який іде другим, всього на три пункти. Обидві команди змагаються за друге місце, яке дає право кваліфікуватися в Лігу чемпіонів. У наступному турі вони зіграють між собою. Цікаво, що в попередньому матчі ПАОКу Чигринський теж забивав.

Чемпіоном Греції достроково став «Олімпіакос». Він випереджає ПАОК на 14 очок.