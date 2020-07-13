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    Українець Чигринський забив «Панатінаїкосу». Його клуб бореться за Лігу чемпіонів (відео)

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    Дмитро Чигринський полюбляє забивати в ключових матчах ще з українських часів - Українець Чигринський забив «Панатінаїкосу». Його клуб бореться за Лігу чемпіонів (відео)
    Дмитро Чигринський полюбляє забивати в ключових матчах ще з українських часів
    Світлина - ФК АЕК

    Для Дмитра то третій м’яч у сезоні

    Український оборонець афінського АЕКа Дмитро Чигринський допоміг своїй команді обіграти на виїзді 3:1 у дербі «Панатінаїкос» в рамках 34-го туру чемпіонату Греції.

    Дмитро вийшов у стартовому складі АЕКа і вже на восьмій хвилині відкрив рахунок. Чигринський вдало відкрився у штрафному майданчику суперника при подачі з правого флангу і з лінії воротарського відправив м'яч у сітку. До слова, Чигринський у нинішньому сезоні провів уже 20 матчів у чемпіонаті Греції, забивши три голи.

    Щоправда, господарі доволі швидко відновили рівновагу зусиллями Дімітріоса Курбеліса. Однак АЕК ще перед перервою забив вдруге – відзначився Нельсон Олівейра. А вже у компенсований час до другого тайму екс-гравець «Роми» Даніеле Верде добив «Панатінаїкос», реалізувавши пенальті.

    АЕК завдяки цій перемозі набрав 68 очок і тепер відстає від ПАОКа, який іде другим, всього на три пункти. Обидві команди змагаються за друге місце, яке дає право кваліфікуватися в Лігу чемпіонів. У наступному турі вони зіграють між собою. Цікаво, що в попередньому матчі ПАОКу Чигринський теж забивав.

    Чемпіоном Греції достроково став «Олімпіакос». Він випереджає ПАОК на 14 очок.

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    НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК Олімпіакос ФК АЕК Дмитро Чигринський ФК «Панатінаїкос» Дімітріос Курбеліс Нельсон Олівейра Даніеле Верде
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