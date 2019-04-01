УЄФА «Динамо» покарало київське «Динамо» за піротехніку і блокування сходів на стадіоні



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Контрольно-дисциплінарний комітет УЄФА виніс рішення щодо матчу-відповіді 1/16 фіналу Ліги Європи «Динамо» - «Олімпіакос» (1:0).

Нагадаємо, що київський клуб звинувачували в тому, що вболівальники команди використовували піротехніку, метали на поле сторонні предмети, блокували сходи і намагалися прорвалися на поле.

У підсумку, УЄФА прийняв рішення закрити 22 сектори НСК «Олімпійський» (з 41 по 62) на наступному домашньому матчі киян в єврокубках.

Також київський клуб на наступному домашньому матчі повинен укрити один з секторів банером «#EqualGame (Рівна Гра)» з логотипом УЄФА.

Джерело: UA-Футбол