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    Українець Цимбал завоював другу медаль на чемпіонаті Європи серед юніорів

    На останньому кілометрі Богдан включився в повну міць і почав скорочувати відставання від лідера
    Українець Богдан Цимбал став володарем срібної медалі у гонці переслідування на чемпіонаті Європи з біатлону серед юніорів. Раніше перспективний біатлоніст став бронзовим призером у спринті, а тепер додав собі в актив ще одну медаль юніорського чемпіонату Європи в Поклюці. Перемогу здобув росіянин Ігор Маліновський, а топ-3 замкнув француз
    • Сьогодні, 13:43
    • Розсилка
    Богдан Цимбал. Фото: biathlon.com.ua
    Богдан Цимбал. Фото: biathlon.com.ua

    На останньому кілометрі Богдан включився в повну міць і почав скорочувати відставання від лідера

    Українець Богдан Цимбал став володарем срібної медалі у гонці переслідування на чемпіонаті Європи з біатлону серед юніорів.

    Раніше перспективний біатлоніст став бронзовим призером у спринті, а тепер додав собі в актив ще одну медаль юніорського чемпіонату Європи в Поклюці.

    Перемогу здобув росіянин Ігор Маліновський, а топ-3 замкнув француз Мартен Перрі Боттон.

    Варто зазначити, що на останньому кілометрі Богдан включився в повну міць і почав скорочувати відставання від лідера, в результаті чого українця відокремили від перемоги всього 1,8 секунди. Цимбал допустив лише один промах на чотирьох вогневих рубежах.

    Юніорський чемпіонат Європи з біатлону

    Поклюц, Словенія

    Гонка переслідування

    1. Ігор Малиновський (Росія) (0+1+1+1) 35:41.0;
    2. Богдан Цимбал (Україна) (0+0+1+0) +1.8;
    3. Мартен Перріла Боттоне (Франція) (0+0+0+2) +8.6;
    ...
    25. Владислав Кошовець (Україна) (0+0+2+0) +4:30.8;
    33. Сергей Телень (Україна) (0+1+0+1) +5:18.2;
    39. Руслан Бригадир (Україна) (1+0+1+2) +5:42.7;
    48. Олександр Пономаренко (Україна) (1+0+1+0) +7:18.9.

    Джерело: sportarena.com

    біатлон чемпіонат Європи Україна Словенія
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