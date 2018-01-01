Українець Цимбал завоював другу медаль на чемпіонаті Європи серед юніорів

На останньому кілометрі Богдан включився в повну міць і почав скорочувати відставання від лідера

Українець Богдан Цимбал став володарем срібної медалі у гонці переслідування на чемпіонаті Європи з біатлону серед юніорів. Раніше перспективний біатлоніст став бронзовим призером у спринті, а тепер додав собі в актив ще одну медаль юніорського чемпіонату Європи в Поклюці. Перемогу здобув росіянин Ігор Маліновський, а топ-3 замкнув француз



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Богдан Цимбал. Фото: biathlon.com.ua

На останньому кілометрі Богдан включився в повну міць і почав скорочувати відставання від лідера

Українець Богдан Цимбал став володарем срібної медалі у гонці переслідування на чемпіонаті Європи з біатлону серед юніорів.

Раніше перспективний біатлоніст став бронзовим призером у спринті, а тепер додав собі в актив ще одну медаль юніорського чемпіонату Європи в Поклюці.

Перемогу здобув росіянин Ігор Маліновський, а топ-3 замкнув француз Мартен Перрі Боттон.

Варто зазначити, що на останньому кілометрі Богдан включився в повну міць і почав скорочувати відставання від лідера, в результаті чого українця відокремили від перемоги всього 1,8 секунди. Цимбал допустив лише один промах на чотирьох вогневих рубежах.

Юніорський чемпіонат Європи з біатлону

Поклюц, Словенія

Гонка переслідування

1. Ігор Малиновський (Росія) (0+1+1+1) 35:41.0;

2. Богдан Цимбал (Україна) (0+0+1+0) +1.8;

3. Мартен Перріла Боттоне (Франція) (0+0+0+2) +8.6;

...

25. Владислав Кошовець (Україна) (0+0+2+0) +4:30.8;

33. Сергей Телень (Україна) (0+1+0+1) +5:18.2;

39. Руслан Бригадир (Україна) (1+0+1+2) +5:42.7;

48. Олександр Пономаренко (Україна) (1+0+1+0) +7:18.9.

Джерело: sportarena.com