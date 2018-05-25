Українець Калінін пропустить етап чемпіонату світу з мотоспорту через травму

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Микита Калінін

Микита ще не відновився після травми на попередньому етапі

Микита Калінін пропустить етап чемпіонату світу Суперспорт-300 через травму, отриману в аварії, що сталася під час гонки минулого вікенду в Імолі.

Український гонщик зазнав аварії на початку гонки, коли боровся за перші позиції. Після контакту з суперником Калінін вилетів за межі траси і на великій швидкості влетів у захисний бар'єр.

Після падіння 19-річний одесит був доставлений до медичного центру, де у нього виявили вивих і складний перелом шийки та головки таранної кістки лівої ноги.

Відновлення одесита, за попередніми оцінками, триватиме близько чотирьох тижнів, через що він пропустить етап у Британії, який проходить цього тижня у Донінгтон Парку.

«Все, що я хочу, - це їхати у чемпіонаті та боротися за перемогу, - сказав Калінін на своєму сайті nickgp.com. - Я до останнього сподівався, що виступлю на Донінгтоні. Та стало зрозуміло, що мені поки рано повертатися на трек. Це непросте рішення для мене, але для правильного і повного відновлення треба зробити перерву».

«Динаміка позитивна, поступово будемо працювати над повним відновленням ноги. Я намагатимусь повернутися до перегонів якомога швидше. Якщо все зробити правильно, то матиму шанс сісти на мотоцикл вже у Брно. Це один із моїх улюблених треків, де має бути багато українських уболівальників», - додав він.

Після трьох етапів Калінін посідає восьме місце у загальному заліку чемпіонату світу.

Наступний чеський етап проходитиме 8-10 червня у Брно.

Джерело: ua.motorsport.com