  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
    Новини

    Український мотогонщик потрапив у моторошну аварію в Італії (відео)

    • Розсилка

    Микита Калінін наразі перебуває у лікарні

    Український мотогонщик Микита Калінін потрапив у серйозну аварію на етапі в Італії.

    Микита на етапі серії WorldSSP300 в Імолі стартував з п'ятого місця, а вже після декількох поворотів перемістився на другу позицію.

    Але його успішний заїзд тривав недовго – в одному з поворотів його зачепив Мануель Бастанеллі, і українець на великій швидкості влетів у захисний бар'єр.

    Як повідомляє видання Motorsport, наразі 19-річний Калінін знаходиться у лікарні Імоли. Обстеження показало наявність травм голови, ноги, гомілкостопу та численні забої.

    Микита Калінін є гонщиком серії WorldSupersport300 в італійській команді GP Project.

    Нагадаємо, Калінін фінішував шостим у другій гонці сезону світового супербайку.

    Італія аварія Автоспорт
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ