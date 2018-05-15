Український мотогонщик потрапив у моторошну аварію в Італії (відео)

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Микита Калінін наразі перебуває у лікарні

Український мотогонщик Микита Калінін потрапив у серйозну аварію на етапі в Італії.

Микита на етапі серії WorldSSP300 в Імолі стартував з п'ятого місця, а вже після декількох поворотів перемістився на другу позицію.

Але його успішний заїзд тривав недовго – в одному з поворотів його зачепив Мануель Бастанеллі, і українець на великій швидкості влетів у захисний бар'єр.

Як повідомляє видання Motorsport, наразі 19-річний Калінін знаходиться у лікарні Імоли. Обстеження показало наявність травм голови, ноги, гомілкостопу та численні забої.

Микита Калінін є гонщиком серії WorldSupersport300 в італійській команді GP Project.

Нагадаємо, Калінін фінішував шостим у другій гонці сезону світового супербайку.