Українка Єлістратова стала призеркою тріатлонного триллера (фото)



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Японка Уєда випередила Юлію Єлістратову і еквадорку Браво лише в останню мить Viviane's Logbooklet

Рідко трапляється, коли переможця в цьому виді спорту визначає фотофініш

Українська тріатлоністка Юлія Єлістратова здобула срібну нагороду на Кубку світу, який відбувався у столиці Перу Лімі.

За повідомленням офіційного сайту Федерації тріатлону України, житомирянка за традицією показала найкращий біговий час з усіх учасниць. На своєму коронному виді Юлія обходила опонентку за опоненткою і буквально увірвалася в боротьбу за нагороди. Японка Аї Уєда, Елізабет Браво з Еквадору та єдина представниця європейського континенту в медальних розбірках Єлістратова з України влаштували на фініші справжній триатлонний триллер.

Дівчата з останніх сил мчали до омріяної мети, демонструючи максимум своїх фізичних і тактичних можливостей. Фінішну стрічу всі троє спортсменок перетнули майже синхронно, випередивши одна одну буквально на корпус, а підсумковий хронометр зафіксував один і той самий час для них – 59:12. Переможницею фотофініш визначив Уєду, другою була Єлістратова, бронза на рахунку Браво.

Ця медаль стала для Юлії дев’ятою для українки на етапах Кубків світу. Раніше вона здобувала три золота, одне срібло та чотири бронзи. Чи не половину зі свого здобутку Юля виборола саме на латиноамериканському континенті.

Також варто відзначити, що після затяжної перерви в Лімі свій високий клас продемонстрував ще один українець Іван Іванов. Із 65-ти спортсменів учасник Олімпійських ігор-2016 показав 14-й час з відставанням від топ-10 у всього лише 8 секунд.

Зауважимо, що у жовтні Юлія Єлістратова виграла золото Кубка Європи в спринті в турецькій Аланії.