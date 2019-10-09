Українські триатлети здобули подвійну перемогу на етапі Кубка Європи



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Юлія Єлістратова перемагає в Анталії вже втретє Федерація тріатлону України

Почин досвідченої Юлії Єлістратової підтримав молодий Віталій Воронцов

Українські триатлети Юлія Єлістратова та Віталій Воронцов здобули перемоги на етапі Кубка Європи в Анталії (Туреччина).

Головна зірка сучасного українського тріатлону Єлістратова захистила торішній чемпіонський титул, а загалом здобула вже свою третю золоту медаль на цьому старті (2015, 2018, 2019).

Додамо, що Юлія виграла другу поспіль поспіль спринтерську дистанцію на етапі Кубка Європи. Два тижні тому їй не було рівних на змаганнях з аналогічним статусом в румунській Константі. А вже 19 жовтня найсильніша триатлетка нашої держави, а також українці Єгор Мартиненко та Юліан Дем’янов, виступлять на підсумковому етапі Кубка Європи в португальському місті Фуншал.

На щастя. Дорогу Юлії Єлістаровій перебігала кішка

А ось один із найсильніших юніорів Старого Світу в дуатлоні та акватлоні Віталій Воронцов нарешті зібрав усі три види і зійшов на найвищу сходинку п’єдесталу пошани міжнародних змагань з тріатлону. Киянину в Аланії не було рівних на тій же спринтерській дистанції. Віталій взяв своє завдяки тій же рисі, що й Єлістратова – швидкості бігу. Воронцов виплив у складі першої десятки, втримав свої позиції впродовж вело, а на біговому етапі не залишив від суперників каменя на камені… Результат його бігу – 16:17, що на цілих 22 секунди швидше від показника другого часу. Це дозволило Віталієві не лише компенсувати дорогоцінні секунди після перших двох видів, а й фінішувати з величезним відривом від найближчого переслідувача (31 секунда).

Такий жаданий тріатлонний тріумф Віталія Воронцова

Додамо, що турнір в Аланії є традиційно сильним для українських триатлетів – щороку наші спортсмени привозять звідти нагороди, тож і 2019-й не став винятком.

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Джерело: Федерація тріатлону України