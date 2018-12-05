Українка Монзуль потрапила в топ-5 кращих жінок-арбітрів світу



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Катерина Монзуль

У минулому році українка була четвертою в рейтингу

Міжнародна федерація футбольної історії і статистики (IFFHS) назвала кращих жінок-арбітрів 2018 року.

Очолила рейтинг німкеня Бібіана Штайнхаус.

Українка Катерина Монзуль розташувалася на п'ятому місці рейтингу ..

У минулому році українка була четвертою в рейтингу.

Як відомо, ФІФА оприлюднила список арбітрів, які працюватимуть на матчах фінального турніру жіночого чемпіонату світу, що проходитиме в дев’яти містах Франції із 7 червня по 7 липня 2019 року.

Приємно, що в цьому почесному реєстрі присутні й три українки - Катерина Монзуль, Марина Стрілецька та Олександра Ардашева.

Перший семінар відбудеться 13 - 17 грудня цього року в Об'єднаних Арабських Еміратах.

Вже отримала запрошення на нього й наша Катерина Монзуль.

Джерело: Tribuna.com