Українка Монзуль потрапила в топ-5 кращих жінок-арбітрів світу
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У минулому році українка була четвертою в рейтингу
Міжнародна федерація футбольної історії і статистики (IFFHS) назвала кращих жінок-арбітрів 2018 року.
Очолила рейтинг німкеня Бібіана Штайнхаус.
Українка Катерина Монзуль розташувалася на п'ятому місці рейтингу ..
У минулому році українка була четвертою в рейтингу.
Як відомо, ФІФА оприлюднила список арбітрів, які працюватимуть на матчах фінального турніру жіночого чемпіонату світу, що проходитиме в дев’яти містах Франції із 7 червня по 7 липня 2019 року.
Приємно, що в цьому почесному реєстрі присутні й три українки - Катерина Монзуль, Марина Стрілецька та Олександра Ардашева.
Перший семінар відбудеться 13 - 17 грудня цього року в Об'єднаних Арабських Еміратах.
Вже отримала запрошення на нього й наша Катерина Монзуль.
Джерело: Tribuna.com