Українка Ястремська стартувала на Підсумковому турнірі з впевненої перемоги над хорваткою



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Даяна Ястремська впевнено здолала першу суперницю Великий теніс України

Даяна зробила перший крок на шляху до півфіналу

Українська тенісистка Даяна Ястремська успішно стартувала на Малому підсумковому турнірі WTA, котрий відбувається в китайському Чжухаї (покриття – хард, призовий фонд - $2 419 844).

У другому поєдинку в групі Азалія Даяна перемогла хорватку Донну Векіч – 7:6(6), 6:2.

Матч тривав годину і 37 хвилин.

Зауважимо, що в першому матчі Векіч поступилася голландці Кікі Бертенс. Саме у протистоянні з Бертенс Ястремська й посперечається за єдине від цього тріо місце у півфіналі.

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