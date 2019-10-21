Ястремська дізналася суперниць у групі малого фіналу WTA



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Даяна Ястремська стане наймолодшою учасницею малого Підсумкового турніру Великий теніс України

Українка зіграє з Кікі Бертенс і Донною Векіч

Визначилися групи турніру WTA Elite Trophy. Друга ракетка України 19-річна Даяна Ястремська потрапила в групу Азалія, де зіграє з голландкою Кікі Бертенс і хорваткою Донною Векіч.

У групі Камелія гратимуть американки Софія Кенін, Елісон Ріск і чешка Кароліна Мухова. У групі Орхідея – американка Медісон Кіс, хорватка Петра Мартіч і китаянка Чжен Сайсай. До групи Роза потрапили білоруска Аріна Соболенко, бельгійка Еліс Мертенс і гречанка Марія Саккарі.

Даяна Ястремська свій перший матч зіграє з Кікі Бертенс. А в другому зустрінеться з Донною Векіч.

Нагадаємо, що Ястремська стане наймолодшою учасницею малого Підсумкового турніру.

Малий Підсумковий турнір відбудеться з 22 по 27 жовтня, призовий фонд - $2 419 844. Переможниця кожної групи потрапить до півфіналу.