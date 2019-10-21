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    Ястремська дізналася суперниць у групі малого фіналу WTA

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    Даяна Ястремська стане наймолодшою учасницею малого Підсумкового турніру - Ястремська дізналася суперниць у групі малого фіналу WTA
    Даяна Ястремська стане наймолодшою учасницею малого Підсумкового турніру
    Великий теніс України

    Українка зіграє з Кікі Бертенс і Донною Векіч

    Визначилися групи турніру WTA Elite Trophy. Друга ракетка України 19-річна Даяна Ястремська потрапила в групу Азалія, де зіграє з голландкою Кікі Бертенс і хорваткою Донною Векіч.

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    У групі Камелія гратимуть американки Софія Кенін, Елісон Ріск і чешка Кароліна Мухова. У групі Орхідея – американка Медісон Кіс, хорватка Петра Мартіч і китаянка Чжен Сайсай. До групи Роза потрапили білоруска Аріна Соболенко, бельгійка Еліс Мертенс і гречанка Марія Саккарі.

    Даяна Ястремська свій перший матч зіграє з Кікі Бертенс. А в другому зустрінеться з Донною Векіч.

    Нагадаємо, що Ястремська стане наймолодшою учасницею малого Підсумкового турніру.

    Малий Підсумковий турнір відбудеться з 22 по 27 жовтня, призовий фонд - $2 419 844. Переможниця кожної групи потрапить до півфіналу.

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