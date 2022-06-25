Обстріл Сумщини ракетами: Живицький показав фото руйнувань

Окупанти зруйнували лікарню, будинок культури, бібліотеку та школу

25 червня на Сумщині майже опівдні два російські гвинтокрили, не залітаючи на територію України, випустили шість ракет по одному із сіл Краснопільської громади. Про це повідомив керівник Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

Внаслідок цього зруйнована і пошкоджена цивільна інфраструктура: лікарня, будинок культури, бібліотека, школа.

Також ворог скинув два боєприпаси на територію громади з безпілотника.

В усіх випадках, на щастя, обійшлося без жертв.

Нагадаємо, напередодні окупанти били з артилерії по Сумщині.

До слова, протягом дня рашисти обстрілювали Сумщину з «Градів» та мінометів. Як відомо, російські війська обстріляли Сумщину фосфорними снарядами (відео).

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