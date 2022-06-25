  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
  4. Обстріл Сумщини ракетами: Живицький показав фото руйнувань
рус
    Події в Україні

    Обстріл Сумщини ракетами: Живицький показав фото руйнувань

    Постраждала цивільна інфраструктура - Обстріл Сумщини ракетами: Живицький показав фото руйнувань
    Постраждала цивільна інфраструктура
    фото: Дмитро Живицький/ Telegram

    Окупанти зруйнували лікарню, будинок культури, бібліотеку та школу

    25 червня на Сумщині майже опівдні два російські гвинтокрили, не залітаючи на територію України, випустили шість ракет по одному із сіл Краснопільської громади. Про це повідомив керівник Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

    Внаслідок цього зруйнована і пошкоджена цивільна інфраструктура: лікарня, будинок культури, бібліотека, школа.

    Також ворог скинув два боєприпаси на територію громади з безпілотника.

    В усіх випадках, на щастя, обійшлося без жертв.

    Нагадаємо, напередодні окупанти били з артилерії по Сумщині.

    До слова, протягом дня рашисти обстрілювали Сумщину з «Градів» та мінометів. Як відомо, російські війська обстріляли Сумщину фосфорними снарядами (відео).

    Читайте також:
    Теги: росія окупанти війна школа обстріл Сумщина лікарня Україна боєприпаси будинок бібліотека інфраструктура окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Обстріл Сумщини ракетами: Живицький показав фото руйнувань