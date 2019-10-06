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    Завдяки дискваліфікації Канади Україна в шістці естафети чемпіонату світу і поїде на Олімпіаду (відео)

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    Фінішний ривок Анни Рижикової у кваліфікації вивів Україну на Олімпійські ігри - Завдяки дискваліфікації Канади Україна в шістці естафети чемпіонату світу і поїде на Олімпіаду (відео)
    Фінішний ривок Анни Рижикової у кваліфікації вивів Україну на Олімпійські ігри
    Instagram Анни Рижикової

    Наші дівчата впоралися з основним завданням

    Український жіночий квартет посів шосте місце в естафеті 4х400 метрів на чемпіонаті світу з легкої атлетики, який завершився в Досі (Катар).

    Катерина Климюк, Ольга Ляхова, Тетяна Мельник і Анна Рижикова фінішували у фінальному забігу сьомими, але через дискваліфікацію збірної Канади посіли підсумкове шосте місце. Результат українок – 3.27,48.

    Та головним підсумком цього фіналу є не зайняте місце, а здобуття олімпійської ліцензії. Її ґарантувала не просто участь, а фініш у фінальному забігу без дискваліфікації.

    Чемпіонками в естафеті стали американки. Філліс Френсіс, Сідні Маклафлін, Далайла Мугаммад і Ваделін Джонатас пробігли з найкращим результатом сезону в світі – 3.18,92.

    Срібло, трохи несподівано випередивши на фініші збірну Ямайки, вибороли полячки Іґа Баумґарт-Вітан, Патриція Вицишкевич, Мальґожата Голуб-Ковалік і Юстина Свєти-Ерсетіч. Наші сусідки встановили національний рекорд – 3.21,89.

    А Ямайка, яку напередодні вважали основною опозицією американкам, могла залишитися навіть без бронзи. Уже після фінішу команду дискваліфікували за технічне порушення, але після подачі протесту все ж на третє місце повернули. Анастасія Ле-Рой, Тіффані Джеймс, Стефані Анн Макферсон і Шеріка Джексон пробігли з найкращим своїм результатом у сезоні – 3.22,37.

    Жіноча естафета 4х400 метрів завершила чемпіонат світу-2019 з легкої атлетики для збірної України. Наша команда повертається додому з двома срібними медалями, здобутими стрибункою в довжину Мариною Бех-Романчук і висотницею Ярославою Магучих.   

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